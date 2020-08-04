Тела 10 погибших обнаружили на месте взрыва в Бейруте

Не менее десяти погибших нашли на месте взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Мощный взрыв прогремел на складе пиротехники, рядом предположительно мог находиться склад с газовыми баллонами. Под завалами могут находиться пострадавшие.

Сотни человек получили ранения, также повреждения получило здание Посольства РФ. Есть ли среди раненых россияне, пока неизвестно.