Тела 10 погибших обнаружили на месте взрыва в Бейруте
Ранее появилась информация, что Посольство РФ в Ливане получило повреждения в результате ЧП.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; Twitter @bey_today
Не менее десяти погибших нашли на месте взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Мощный взрыв прогремел на складе пиротехники, рядом предположительно мог находиться склад с газовыми баллонами. Под завалами могут находиться пострадавшие.
Сотни человек получили ранения, также повреждения получило здание Посольства РФ. Есть ли среди раненых россияне, пока неизвестно.
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