Тела 10 погибших обнаружили на месте взрыва в Бейруте

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Нюра Незванова
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Ранее появилась информация, что Посольство РФ в Ливане получило повреждения в результате ЧП.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; Twitter @bey_today

Не менее десяти погибших нашли на месте взрыва в Бейруте. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Мощный взрыв прогремел на складе пиротехники, рядом предположительно мог находиться склад с газовыми баллонами. Под завалами могут находиться пострадавшие.

Сотни человек получили ранения, также повреждения получило здание Посольства РФ. Есть ли среди раненых россияне, пока неизвестно.

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