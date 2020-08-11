Страшное видео, снятое дроном, пролетевшим сквозь руины в Бейруте, появилось в интернете. В результате взрыва в порту 4 августа оказалась повреждена примерно половина зданий административного района столицы Ливана. Власти оценивают ущерб в сумму, эквивалентную почти 10% ВВП страны.

По последним данным, в результате трагедии погибли 154 человека, около пяти тысяч — пострадали, несколько десятков до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы уже прекращены — найти под завалами живых надежды не осталось. В качестве основной версии катастрофы называют взрыв аммиачной селитры, конфискованной с одного из судов еще шесть лет назад.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры чудовищного взрыва в порту Бейрута, снятые с близкого расстояния.