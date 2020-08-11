Пострадавшему от взрыва Бейруту грозит экологическая катастрофа

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На месте происшествия находятся поврежденные емкости с опасными веществами.

Фото, видео: www.globallookpress.com /APA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru

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Бейруту грозит настоящая экологическая катастрофа. После сильнейшего взрыва, в порту все еще остаются не менее двадцати контейнеров с опасными веществами. Некоторые емкости повреждены — из них вытекает непонятная жидкость. О каких именно химикатах идет речь — пока не уточняется. На месте продолжают работать эксперты и спасатели.

Разрушительный взрыв в торговом порту ливанской столицы прогремел 4 августа. На воздух взлетели почти три тысячи тонн аммиачной селитры. Погибли 220 человек.

В то же время в столице Ливана не прекращаются беспорядки. Правительство на фоне требования протестующих приняло решение об отставке.

За время прошедших акций демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Пострадали более 700 человек.

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