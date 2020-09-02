Армия и полиция предотвратила попытку штурма ливанского парламента. Накануне сотни демонстрантов собрались у здания, требуя отставки правительства.

Митинг быстро перерос в беспорядки. Протестующим удалось сломать ворота, ведущие во двор парламента. В центр Бейрута были экстренно стянуты усиленные наряды полиции и солдаты. Толпу разогнали с помощью дымовых шашек и слезоточивого газа.

В ходе столкновений пострадали 20 человек. Протесты в Ливане проходят на фоне визита французского президента Эмманюэля Макрона. Он прибыл в страну второй раз после взрыва в порту. В результате трагедии 4 августа погибли более 150 человек, шесть тысяч были ранены.

Во время первого приезда французский президент поставил ультиматум властям Ливана и пообещал взять под личный контроль расследование мощного взрыва. Многими международными экспертами его заявления были охарактеризованы, как давление и вмешательство в жизнь другого государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе протестов в начале августа были захвачены здания четырех министерств.