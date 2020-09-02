Приезд Эммануэля Макрона вновь всколыхнул Бейрут — видео
Накануне протестующие попытались взять штурмом парламент. Силовики применили слезоточивый газ и дымовые шашки.
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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Армия и полиция предотвратила попытку штурма ливанского парламента. Накануне сотни демонстрантов собрались у здания, требуя отставки правительства.
Митинг быстро перерос в беспорядки. Протестующим удалось сломать ворота, ведущие во двор парламента. В центр Бейрута были экстренно стянуты усиленные наряды полиции и солдаты. Толпу разогнали с помощью дымовых шашек и слезоточивого газа.
В ходе столкновений пострадали 20 человек. Протесты в Ливане проходят на фоне визита французского президента Эмманюэля Макрона. Он прибыл в страну второй раз после взрыва в порту. В результате трагедии 4 августа погибли более 150 человек, шесть тысяч были ранены.
Во время первого приезда французский президент поставил ультиматум властям Ливана и пообещал взять под личный контроль расследование мощного взрыва. Многими международными экспертами его заявления были охарактеризованы, как давление и вмешательство в жизнь другого государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе протестов в начале августа были захвачены здания четырех министерств.
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