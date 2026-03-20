В Болгарии освободили задержанного по делу о взрыве в Бейруте Гречушкина

Анастасия Антоненко
В Болгарии освободили обвиняемого по делу о взрыве в Бейруте

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

Мощный взрыв на складе в Бейруте

Власти Болгарии освободили россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве судна в порту Бейрута в 2020 году. Об этом РИА Новости рассказала его адвокат Екатерина Димитрова.

«Игорь был освобожден», — сказала она.

По словам Димитровой, для выезда из страны ее подзащитному необходим оригинал решения суда и снятие запрета на выезд. Эта процедура заняла одну-две недели (с конца января после апелляции. — Прим. ред.).

Адвокат отметила, что все это время Гречушкин был на свободе.

История о взрыве в порту Бейрута

Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. Тогда Игорь Гречушкин владел судном, груз в виде нитрата аммония (аммиачной селитры) позднее взорвался. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра.

По официальной версии следствия, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с молдавского сухогруза Rhosus и хранившейся на складе.

Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате взрыва жертвами стали по меньшей мере 218 человек, еще более шести тысяч получили ранения. Порядка 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.

В ходе расследования власти Ливана арестовали 16 человек. При этом допрошено было в рамках дела всего 18 человек. Среди них — сотрудники порта, администрация, а также рабочие, проводившие ремонт в ангаре, и те, кто хранил там взрывчатое вещество. В число арестованных также вошел директор порта.

5 авг
Жители Бейрута устроили беспорядки в годовщину взрыва в порту
31 дек
Хорошие новости 2020 года — для тех, кто устал от катастроф и ковида
10 сент
Новый пожар в порту Бейрута вызвал шквал паники в соцсетях — видео
4 сент
Спустя месяц в Бейруте на месте взрыва ищут выжившего
3 сент
Вблизи порта Бейрута найдены свыше четырех тонн нитрата аммония
2 сент
Приезд Эммануэля Макрона вновь всколыхнул Бейрут — видео
11 авг
Пострадавшему от взрыва Бейруту грозит экологическая катастрофа
11 авг
Страшные кадры, снятые дроном, пролетевшим сквозь руины в Бейруте — видео
10 авг
Правительство Ливана в полном составе уйдет в отставку после массовых протестов
10 авг
Видео: Демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств
Последние новости

3:17
В Болгарии освободили задержанного по делу о взрыве в Бейруте Гречушкина
3:00
«Мечта осуществилась»: в Кремле наградили спортсменов, прославивших Россию на Паралимпиаде
2:47
Три спасенные из зоны СВО кошки дебютировали в Театре Куклачева
2:30
Кевин Спейси урегулировал иски о домогательствах
2:17
«Надо на память забрать»: Григорьев-Апполонов пришел на концерт в чужой одежде
2:00
Ударная волна с Ближнего Востока: как конфликт повлиял на цены иранских товаров в России

Сейчас читают

Григорьев‑Апполонов поставил точку в вопросе названия группы «Иванушки International»: вот что сказал
Стало известно, какие сервисы попали в «белый список» Минцифры
«Судьба так решила, я не отказался»: Зацепин раскрыл секрет долголетия
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео