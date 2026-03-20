В Болгарии освободили задержанного по делу о взрыве в Бейруте Гречушкина

Власти Болгарии освободили россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве судна в порту Бейрута в 2020 году. Об этом РИА Новости рассказала его адвокат Екатерина Димитрова.

«Игорь был освобожден», — сказала она.

По словам Димитровой, для выезда из страны ее подзащитному необходим оригинал решения суда и снятие запрета на выезд. Эта процедура заняла одну-две недели (с конца января после апелляции. — Прим. ред.).

Адвокат отметила, что все это время Гречушкин был на свободе.

История о взрыве в порту Бейрута

Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. Тогда Игорь Гречушкин владел судном, груз в виде нитрата аммония (аммиачной селитры) позднее взорвался. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра.

По официальной версии следствия, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с молдавского сухогруза Rhosus и хранившейся на складе.

Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате взрыва жертвами стали по меньшей мере 218 человек, еще более шести тысяч получили ранения. Порядка 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.

В ходе расследования власти Ливана арестовали 16 человек. При этом допрошено было в рамках дела всего 18 человек. Среди них — сотрудники порта, администрация, а также рабочие, проводившие ремонт в ангаре, и те, кто хранил там взрывчатое вещество. В число арестованных также вошел директор порта.

