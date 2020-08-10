Правительство Ливана в полном составе уйдет в отставку после массовых протестов

Премьер Ливана готов уйти в отставку, двое министров уже покинули свои посты. Власти не в состоянии сдержать волну беспорядков, охвативших Ливан после взрыва в порту Бейрута.

По последним данным, в огне погибли более 160 человек, тысячи остались без жилья, работы и средств к существованию. В стране полный хаос, некоторые политики пытаются в своих целях использовать ситуацию, возглавив протесты. Митингующие захватывают правительственные здания и требуют международного расследования трагедии 4 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств. Митингующие требуют отставки правительства после произошедшего взрыва.