Правительство Ливана в полном составе уйдет в отставку после массовых протестов
Волнения в стране начались после того, как 4 августа в Бейруте прогремел взрыв. Сдетонировало 2,8 тысячи тонн селитры. Погибли более 160 человек, пострадало более шести тысяч.
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Фото, видео: ТАСС / APA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Премьер Ливана готов уйти в отставку, двое министров уже покинули свои посты. Власти не в состоянии сдержать волну беспорядков, охвативших Ливан после взрыва в порту Бейрута.
По последним данным, в огне погибли более 160 человек, тысячи остались без жилья, работы и средств к существованию. В стране полный хаос, некоторые политики пытаются в своих целях использовать ситуацию, возглавив протесты. Митингующие захватывают правительственные здания и требуют международного расследования трагедии 4 августа.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств. Митингующие требуют отставки правительства после произошедшего взрыва.
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