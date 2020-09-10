Новый пожар в порту Бейрута, где 4 августа произошла детонация 2750 тонн аммиачной селитры, вызвал шквал паники в социальных сетях. Жители столицы Ливана массово выкладывают видеоролики, на которых запечатлен огромный столб черного дыма. Люди бегут прочь от места ЧП.

Ливанские военные позднее распространили в СМИ сообщение, что в порту полыхает склад с автомаслами и покрышками. На месте происшествия работают пожарные расчеты и авиация.

Мощнейший взрыв прогремел в районе порта Бейрута 4 августа. В результате детонации хранившейся на складе конфискованной в 2014 году аммиачной селитры оказались полностью разрушены и повреждены сотни домов и машин. Тогда погибли 190 человек, еще более шести тысяч получили ранения. Бейрут был признан зоной бедствия. В столице Ливана до 19 сентября введено чрезвычайное положение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя месяц в Бейруте на месте взрыва ищут выжившего.