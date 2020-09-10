Новый пожар в порту Бейрута вызвал шквал паники в соцсетях — видео
Огромный столб черного дыма виден за несколько километров от места ЧП.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Twitter @MeldaSalhab; 5-tv.ru
Новый пожар в порту Бейрута, где 4 августа произошла детонация 2750 тонн аммиачной селитры, вызвал шквал паники в социальных сетях. Жители столицы Ливана массово выкладывают видеоролики, на которых запечатлен огромный столб черного дыма. Люди бегут прочь от места ЧП.
Ливанские военные позднее распространили в СМИ сообщение, что в порту полыхает склад с автомаслами и покрышками. На месте происшествия работают пожарные расчеты и авиация.
Мощнейший взрыв прогремел в районе порта Бейрута 4 августа. В результате детонации хранившейся на складе конфискованной в 2014 году аммиачной селитры оказались полностью разрушены и повреждены сотни домов и машин. Тогда погибли 190 человек, еще более шести тысяч получили ранения. Бейрут был признан зоной бедствия. В столице Ливана до 19 сентября введено чрезвычайное положение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя месяц в Бейруте на месте взрыва ищут выжившего.
- 4 сент
- Спустя месяц в Бейруте на месте взрыва ищут выжившего
- 3 сент
- Вблизи порта Бейрута найдены свыше четырех тонн нитрата аммония
- 2 сент
- Приезд Эммануэля Макрона вновь всколыхнул Бейрут — видео
- 11 авг
- Пострадавшему от взрыва Бейруту грозит экологическая катастрофа
- 11 авг
- Страшные кадры, снятые дроном, пролетевшим сквозь руины в Бейруте — видео
- 10 авг
- Правительство Ливана в полном составе уйдет в отставку после массовых протестов
- 10 авг
- Видео: Демонстранты в Бейруте захватили здания четырех министерств
- 9 авг
- МЧС России завершило поисково-спасательную операцию в Бейруте
- 9 авг
- Освобождены захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте
- 8 авг
- В Бейруте протестующие захватывают правительственные здания, число пострадавших растет
Читайте также
67%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?