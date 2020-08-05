🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 августа, Луна в Рыбах предостерегает от излишней эмоциональности. Лучше не слово, а дело.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 августа, Луна в знаке Рыб располагает к принятию важных решений, а также к серьезным переменам. Если задумали что-то важное — действуйте решительно! Но не забывайте и про время на отдых.
♈ Овен
Овен, звезды напоминают: не нужно действовать вопреки собственным желаниям. Порой, интуиция подсказывает правильные вещи. Она же может оградить от серьезных проблем. Так, если вы чувствуете, что не в силах больше вести игру, лучше — самоустранитесь.
Космический совет: вам пора действовать осознанно. Не поддавайтесь на провокации.
♉ Телец
Телец, когда мы втянуты в гущу событий, кажется, что нет начала и конца мучениям. Однако стоит лишь взглянуть на ситуацию извне, как сразу становится легче. Не обременяйте себя лишними заботами. Положитесь на судьбу. Будьте готовы к новым и приятным переменам.
Космический совет: не принимайте все слишком близко к сердцу. Вы — баловень Вселенной.
♊ Близнецы
Если вы, Близнецы, не можете решить проблему — просто поменяйте к ней отношение. Предпочтите жалобам и бесконечному нытью легкую улыбку и позитивный настрой. Сделайте себе приятный сюрприз и помните: жизнь одна, чтобы тратить драгоценное время на сущие пустяки.
Космический совет: настал счастливый и творческий период: вам, несомненно, повезет в делах!
♋ Рак
Рак, ничто так быстро не вгоняет нас в депрессию, как мысли о прошлом. Копаясь в себе, вы теряете колоссальную энергию. Будьте проще: хотите избавиться от ненужного груза — избавляйтесь. Надоели окружающие? Смело прощайтесь.
Космический совет: не позволяйте прошлому захватить ваши мысли. Живите настоящим.
♌ Лев
Лев, прекратите брать на себя ответственность за чужие проступки. Вы — бесконечно добрый и отзывчивый человек. Но для всех хорошим не будешь. Позвольте себе расслабиться, устройте настоящий праздник! Поверьте, сегодня вы этого заслуживаете.
Космический совет: перестаньте жить чужими проблемами. Позаботьтесь о себе.
♍ Дева
Дева, в вашей жизни непростой период. Но разве это значит, что не нужно отдыхать? Ваша сила — в умении концентрироваться на проблеме и тщательно продумывать стратегии решения. Когда это делать, если не за чашечкой вкусного чая? Звезды намекают: один день полного релакса еще никому не повредил.
Космический совет: умейте отключаться от насущных проблем: только так сохраните здоровье.
♎ Весы
Весы, вам следует присмотреться к близкому окружению. Вполне возможно, кто-то сделает вам выгодное предложение. Касается это работы или личной жизни? Вам лучше знать. Только не делайте поспешных выводов. Анализируйте.
Космический совет: не страшитесь инвестировать в собственное будущее.
♏ Скорпион
Скорпион, духовные практики сегодня — ваше все! Позвольте внутреннему голосу вырваться наружу и не препятствуйте душевным порывам. Хотите петь? Пойте! Кричать? Кричите! Высвобождайте накопленную энергию. Это позволит пережить сложные моменты.
Космический совет: прислушайтесь к сигналам, которые дает ваше тело. Не игнорируйте интуицию.
♐ Стрелец
Помните ли вы, Стрелец, те времена, когда так сильно желали невозможного? Помните то ощущение, когда все двери казались открытыми? Так почему утратили веру в себя? Если причина тому окружающие, то смело с ними прощайтесь. Не давайте себя в обиду. Помните: здоровый эгоизм еще никто не запрещал.
Космический совет: вы с легкостью можете достичь того, о чем мечтаете.
♑ Козерог
Козерог, мы не всегда понимаем, чем обусловлены те вещи, что происходят вокруг. Но противится этому точно не стоит. Живите так, как вас ведет звезда. И будьте благодарны за возможности и опыт. Поверьте, вам еще крупно повезло.
Космический совет: плывите по течению: Вселенная вам благоволит.
♒ Водолей
Водолей, настало время невероятных приключений! Давно задумывались об отдыхе на заброшенном острове? А, может, планировали как-то по-особенному провести время со второй половинкой? Дерзайте! Вы заслужили настоящий праздник.
Космический совет: позвольте себе насладиться моментом. Любите, гуляйте, веселитесь!
♊ Рыбы
Рыбы, кто сказал, что вы должны с кем-то делиться? Особенно, если «лакомый кусочек» достался непосильным трудом? Будьте настойчивы и не поддавайтесь на провокации. Сегодня вы, несомненно, в центре внимания. Но бояться не стоит. Пусть трепещут окружающие!
Космический совет: для вас сегодня нет ничего невозможного. Будьте решительны.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.
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