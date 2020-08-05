Шторм Исаиас в США собрал кровавую жатву — видео
Жертвами разгула стихии стали четыре человека. Исаиас направляется в сторону Канады.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Niyi Fote via www.imago-images.d; 5-tv.ru
Жертвами тропического шторма Исаиас, который обрушился на восточное побережье США стали четыре человека. Без электричества остаются более трех миллионов домов в одиннадцати штатах. Во мрак погрузился Нью-Йорк.
Накануне шторм усиливался до урагана. Сейчас скорость ветра — 105 километров в час. Наибольшие разрушения в штате Северная Каролина — там уничтожены десятки домов, сотни автомобилей. Ветром повалило тысячи деревьев.
Исаиас направляется в сторону Канады. Спасатели и коммунальные службы страны переведены в режим повышенной готовности. Масштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса — на них запечатлены непрекращающиеся вспышки молний.
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