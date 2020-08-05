Жертвами тропического шторма Исаиас, который обрушился на восточное побережье США стали четыре человека. Без электричества остаются более трех миллионов домов в одиннадцати штатах. Во мрак погрузился Нью-Йорк.

Накануне шторм усиливался до урагана. Сейчас скорость ветра — 105 километров в час. Наибольшие разрушения в штате Северная Каролина — там уничтожены десятки домов, сотни автомобилей. Ветром повалило тысячи деревьев.

Исаиас направляется в сторону Канады. Спасатели и коммунальные службы страны переведены в режим повышенной готовности. Масштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса — на них запечатлены непрекращающиеся вспышки молний.