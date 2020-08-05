Шторм Исаиас в США собрал кровавую жатву — видео

Эфирная новость 45

Жертвами разгула стихии стали четыре человека. Исаиас направляется в сторону Канады.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Niyi Fote via www.imago-images.d; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Жертвами тропического шторма Исаиас, который обрушился на восточное побережье США стали четыре человека. Без электричества остаются более трех миллионов домов в одиннадцати штатах. Во мрак погрузился Нью-Йорк.

Накануне шторм усиливался до урагана. Сейчас скорость ветра — 105 километров в час. Наибольшие разрушения в штате Северная Каролина — там уничтожены десятки домов, сотни автомобилей. Ветром повалило тысячи деревьев.

Исаиас направляется в сторону Канады. Спасатели и коммунальные службы страны переведены в режим повышенной готовности. Масштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса — на них запечатлены непрекращающиеся вспышки молний.

Тема:
Погода
5 авг
Три российских города пострадали от разгула стихии за последние сутки
4 авг
Удар молнии в линию электропередачи попал на видео
3 авг
Какой будет погода в августе в Москве?
3 авг
«Утонул, зараза» — регионы России устраняют последствия ураганных выходных
3 авг
В Гидрометцентре предупредили россиян о потеплении в ряде регионов
3 авг
Ученые предсказали скорую природную катастрофу глобального масштаба
2 авг
Когда вернется лето в европейскую часть России?
31 июл
Климатолог объяснила аномальную жару в России и мире
31 июл
Видео: Жара спровоцировала грозы с ливнями по десяткам городов России
30 июл
В десятках регионов России объявлен желтый уровень погодной опасности

Читайте также

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Эксперт-криминалист назвал главный признак жены-убийцы
9:04
Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет
8:59
За них не стыдно: пять звезд «Дома-2», которые не отметились в скандалах
8:49
Три российских города пострадали от разгула стихии за последние сутки
8:38
Криминалист назвал главный признак домашнего маньяка
8:27
В России появится легальный рынок б/у автозапчастей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Наша проблема не в том, что мы умрем от вируса»: стала известна переписка Картрайта с любовницей
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок