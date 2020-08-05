Украину возмутило открытие границ Черногории для россиян

Украина обвинила власти Черногории в неуважении. Поводом стало решение правительства этой страны открыть границы для наших туристов, включив Россию в «зеленый» список стран. То есть, разрешив россиянам въезжать на территорию балканской республики без дополнительных санитарных ограничений и карантина.

По мнению Киева, такие действия ущемляют права украинских туристов. Хотя, именно они занимают первое место по числу приезжих, отдыхающих в Черногории. При этом Украина в зеленый список не включена, и ее граждане обязаны выполнять жесткие правила безопасности в полном объеме.

Напомню, решение об открытии границ для россиян Подгорица объявила накануне. Правда, как наши соотечественники будут добираться до страны, не уточняется — международное авиасообщение между Россией и Черногорией до сих пор приостановлено.