«Снимите шляпу»: Евгения Лоза кокетливо прикрыла нагое тело головным убором — фото

|
Валентин Черников
62

Актриса выложила озорное пляжное фото, где оставила поклонникам простор для фантазии.

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра; Instagram @loza_jenya

Пляжный снимок Евгении Лозы в Instagram вызвал разные чувства у ее подписчиков, но все они положительные: от ободрения до обожания. Актриса театра и кино снялась на пляже в Геленджике. На кадрах она лежит на камне, прикрывшись соломенной шляпой с большими полями, похожей на сомбреро. Летнее настроение в кадре она подчеркнула лучезарной улыбкой.

«Заставьте сегодня кого-то улыбнуться, но не забывайте, что этот кто-то — и вы тоже», — подписала фото Лоза.

Instagram @loza_jenya

Увидев пост актрисы, восторженные подписчики захотели снять шляпу — не свою, а ее. Актриса открыла плечи и ноги, оставив наиболее чувствительным обожателям простор для фантазии. Лишь самые внимательные зрители заметили, что Лоза не нарушила норм приличия во время фотосессии на пляже. На ее поясе едва виден краюшек купальника. Верхняя его часть тоже присутствует, но скрыта от глаз, поскольку комплект — без бретелек.

«Вылитая мексиканка!»

«Снимите шляпу»;

«Интригу испортила едва заметная полоска трусиков»;

«Вы тут просто богиня! Не меньше»;

«Шедевр! Превосходная», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Лоза хочет пышно отметить развод с мужем.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

15:28
Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen
15:23
Российский эксперт предсказал взрыв в Бейруте шесть лет назад
15:11
«Смотрела с ужасом»: «аптечный ревизорро» о свадьбе, где невеста упала в сухой лед
15:10
Видео: моряк судна, поврежденного в Бейруте, рассказал о последствиях взрыва
15:02
В Турции резко выросло число заболевших COVID-19
14:58
Кто страшнее человека? Привязанные к деревьям животные шокировали челябинцев

Сейчас читают

Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок