Пляжный снимок Евгении Лозы в Instagram вызвал разные чувства у ее подписчиков, но все они положительные: от ободрения до обожания. Актриса театра и кино снялась на пляже в Геленджике. На кадрах она лежит на камне, прикрывшись соломенной шляпой с большими полями, похожей на сомбреро. Летнее настроение в кадре она подчеркнула лучезарной улыбкой.

«Заставьте сегодня кого-то улыбнуться, но не забывайте, что этот кто-то — и вы тоже», — подписала фото Лоза.

Instagram @loza_jenya

Увидев пост актрисы, восторженные подписчики захотели снять шляпу — не свою, а ее. Актриса открыла плечи и ноги, оставив наиболее чувствительным обожателям простор для фантазии. Лишь самые внимательные зрители заметили, что Лоза не нарушила норм приличия во время фотосессии на пляже. На ее поясе едва виден краюшек купальника. Верхняя его часть тоже присутствует, но скрыта от глаз, поскольку комплект — без бретелек.

«Вылитая мексиканка!»

«Снимите шляпу»;

«Интригу испортила едва заметная полоска трусиков»;

«Вы тут просто богиня! Не меньше»;

«Шедевр! Превосходная», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Лоза хочет пышно отметить развод с мужем.