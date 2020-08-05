СПИД, смена имиджа, шантаж: как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 531

О существовании любовницы подозреваемая в убийстве супруга Марина Кохал узнала через месяц после начала. Борьба за любимого длилась почти два года и прервалась лишь его смертью.

СПИД, смена имиджа, шантаж: как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта

Фото: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которую следователи подозревают в его убийстве, очень быстро раскрыла его интимную связь с Надеждой Романенко.

Все случилось осенью 2018 года. Картрайт забыл выйти из аккаунта в соцсети, чем тут же воспользовалась подозрительная супруга. Из переписки она узнала, что уже месяц любимый муж изменяет ей с молоденькой блондинкой.

«Привет, это Марина. Передай Саше, пусть зайдет, я уже дома. Плиз)», — тут же обозначила свое существование оскорбленная жена.

После этого началась борьба за любимого. Кохал всеми силами пыталась отвадить Картрайта от ненавистной любовницы. Как рассказала в ходе допроса Романенко, после того, как она обнаружила ее волосы на толстовке рэпера, то побрилась налысо, а когда волосы отросли — перекрасилась в блондинку, чтобы хоть как-то быть похожей на соперницу.

Периодически у оскорбленной жены случались нервные срывы. Особенно, когда он говорил, по словам Надежды, что им надо развестись. Кохал могла схватить ребенка на руки, «трясти им» и кричать «скажи это ему!».

Недавно в ход пошел последний козырь. Марина заявила Энди, что у нее якобы СПИД. Доверчивый муж доложил об этом любовнице, после чего их интимная близость прекратилась. Надежда сдала все анализы, результат ее не удивил — отрицательный. При этом она отмечала, что секса между супругами, как подтверждали ей и его друзья, не было давно.

Поняв, что даже столь ужасный повод так и не разлучил Картрайта с любовницей, она решила пойти напролом. Кохал звонила Надежде и говорила про любимого мужчину, что он лунатик, алкоголик и сумасшедший.

Но и это не помогло. По словам Надежды, как раз незадолго до этих звонков Энди сделал ей предложение.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) — рэпер родом из Украины. Он переехал в Петербург, где принимал участие в рэп-баттлах, преимущественно Versus Battle. На счету музыканта восемь студийных альбомов.

Останки Энди Картрайта были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиками. Чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Марина Кохал решила расчленить его тело. После этого безутешная вдова планировала избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после того, как тело музыканта было расчленено весь прежний пыл Марина Кохал подрастеряла и обратилась за помощью к адвокату. Последняя и сообщила о трупе правоохранителям.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
5 авг
Эксперт-криминалист назвал главный признак жены-убийцы
5 авг
«Наша проблема не в том, что мы умрем от вируса»: стала известна переписка Картрайта с любовницей
5 авг
Любвница расчлененного рэпера на допросе рассказала подробности интимной жизни с Картрайтом
4 авг
Расчленившая рэпера Картрайта жена пророчила человечеству финансовый крах — видео
4 авг
Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
4 авг
«Сына пережить — это ужас!» — видео с места жительства рэпера Картрайта на Украине
4 авг
Видео: жена рэпера Энди Картрайта показала, где расчленяла тело супруга
4 авг
«Занималась оккультизмом»: знакомые семьи рэпера Энди Картрайта о супруге музыканта
3 авг
Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге
3 авг
Стало известно, когда Картрайт общался с предполагаемой любовницей в последний раз

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Адвокат Пашаев: Ефремов ничего не помнит о «пьяном» ДТП
10:47
Под военными во время учений обрушился железнодорожный мост
10:37
«Придумала корону, чтобы пропиарить клип»: Рита Дакота в шоке от своих же подписчиков
10:16
Русскоязычных граждан Украины призвали «паковать манатки»
10:12
Работницу роддома уволили одним днем после скандала со звездой «Дома-2»
10:11
Двадцать человек пострадали во время учений Минобороны РФ

Сейчас читают

Эксперт-криминалист назвал главный признак жены-убийцы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок