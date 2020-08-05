СПИД, смена имиджа, шантаж: как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта

Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которую следователи подозревают в его убийстве, очень быстро раскрыла его интимную связь с Надеждой Романенко.

Все случилось осенью 2018 года. Картрайт забыл выйти из аккаунта в соцсети, чем тут же воспользовалась подозрительная супруга. Из переписки она узнала, что уже месяц любимый муж изменяет ей с молоденькой блондинкой.

«Привет, это Марина. Передай Саше, пусть зайдет, я уже дома. Плиз)», — тут же обозначила свое существование оскорбленная жена.

После этого началась борьба за любимого. Кохал всеми силами пыталась отвадить Картрайта от ненавистной любовницы. Как рассказала в ходе допроса Романенко, после того, как она обнаружила ее волосы на толстовке рэпера, то побрилась налысо, а когда волосы отросли — перекрасилась в блондинку, чтобы хоть как-то быть похожей на соперницу.

Периодически у оскорбленной жены случались нервные срывы. Особенно, когда он говорил, по словам Надежды, что им надо развестись. Кохал могла схватить ребенка на руки, «трясти им» и кричать «скажи это ему!».

Недавно в ход пошел последний козырь. Марина заявила Энди, что у нее якобы СПИД. Доверчивый муж доложил об этом любовнице, после чего их интимная близость прекратилась. Надежда сдала все анализы, результат ее не удивил — отрицательный. При этом она отмечала, что секса между супругами, как подтверждали ей и его друзья, не было давно.

Поняв, что даже столь ужасный повод так и не разлучил Картрайта с любовницей, она решила пойти напролом. Кохал звонила Надежде и говорила про любимого мужчину, что он лунатик, алкоголик и сумасшедший.

Но и это не помогло. По словам Надежды, как раз незадолго до этих звонков Энди сделал ей предложение.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) — рэпер родом из Украины. Он переехал в Петербург, где принимал участие в рэп-баттлах, преимущественно Versus Battle. На счету музыканта восемь студийных альбомов.

Останки Энди Картрайта были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиками. Чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Марина Кохал решила расчленить его тело. После этого безутешная вдова планировала избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после того, как тело музыканта было расчленено весь прежний пыл Марина Кохал подрастеряла и обратилась за помощью к адвокату. Последняя и сообщила о трупе правоохранителям.