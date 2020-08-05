Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств со стороны потерпевших

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что располагает данными о фальсификации доказательств представителями потерпевших.

По словам защитника, потерпевшая сторона привлекает к участию в судебном процессе «специально подготовленных» свидетелей. Юрист попросил суд учесть эти данные и дать критическую оценку их показаниям.

В частности, Пашаев просит скептически отнестись к показаниям подруги погибшего Сергея Захарова Ирины Стерховой, которая называет себя его гражданской супругой и ранее пыталась заявить себя потерпевшей по делу.

«Да, единственный человек, который правда пострадал — это Ирина. Но, к сожалению, нет такого понятия в законе как „гражданская жена“. Есть сожительница, любовница. Нет доказательств, что она была на иждивении. „Юридическая“ жена говорила, что четыре-пять раз приезжал к Ирине, они проживали вместе, да. Но подтверждений нет», — указал адвокат.

Защитники потерпевших также выступили против включения в их круг Стерховой, но не согласились с утверждением Пашаева, что Ирина «пострадала больше всех».

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.

Как ранее 5-tv.ru, адвокат Ефремова заявил, что актер ничего не помнит о «пьяном» ДТП.