Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова

Пресненский суд не нашел оснований для признания потерпевшей по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова подруги погибшего Сергея Захарова. Ранее Ирина Стерхова, называющая себя его гражданской женой, через адвоката Вадима Никулина обратилась с заявлением о включении ее в судебный процесс на правах потерпевшей стороны.

Уточняется, что Захаров официально был женат дважды. Брак со второй женой Маргаритой он не расторг, но на протяжении последних 20 лет фактически проживал со Стерховой.

«У нас есть документы и фотографии за все 20 лет, а что есть у Маргариты?» — заявил в суде Никулин.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что снимки могли быть сфальсифицированы. Но даже при их подлинности факт остается фактом: официально близкий человек Захарова не принадлежит к числу родственников погибшего.

«Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла… Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно», — парировал защитник.

В ходе заседания Стерхова потребовала от Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и покинула зал в слезах. В результате суд отказал ей в заявленном ходатайстве.

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru, что адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств со стороны потерпевших.