В Сочи закроют все мини-зоопарки после гибели мальчика от лап медведя
Трагедия произошла на территории ресторана, во дворе которого находился вольер с дикими животными.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS, 5-tv.ru
В Сочи выясняют шокирующие обстоятельства гибели ребенка, на которого напали медведи. Все произошло на территории ресторана. Во дворе находился вольер с дикими животными. 11-летний школьник решил посмотреть на хищников и вошел за ограждение, даже не подозревая о смертельной опасности.
«Одиннадцатилетний ребенок через незапертую решку внешнего ограждения прошел к вольеру, в результате чего животные напали на него и причинили ему множественные телесные повреждения», — прокомментировала произошедшее помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Следователи выясняют, законно ли находились медведи на частной территории, кто отвечал за безопасность и почему калитка оказалась открытой. К делу подключились и местные власти. Глава Сочи распорядился проверить все базы отдыха и кемпинги на соответствие требованиям безопасности, а позднее и вовсе распорядился закрыть все мини-зоопарки.
«На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей», — подчеркнул Алексей Копайгородский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчины на лодке в упор расстреляли медведя на Байкале.
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