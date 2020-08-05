Официальный аккаунт телеведущей Анны Грачевской пополнился новыми публикациями. Звезда ошарашила подписчиков новостью о том, что вновь легла под нож пластического хирурга.

«Я очень давно собиралась сделать эту операцию, мне кажется, что, наверное, сколько я себя помню, я хотела сделать ринопластику! Честно, очень боялась!» — сообщила бывшая жена Бориса Грачевского в Instagram.

Instagram @anna_grachevskaya

Операция прошла 4 августа в Санкт-Петербурге. По уверениям инстамодели, процедура нужна была не только с эстетической, но и с медицинской точки зрения. В подтверждение сказанного Анна продемонстрировала снимок носа, где видна смещенная перегородка.

Подписчики пожелали телеведущей побыстрее встать на ноги и порадовались, что операция прошла успешно.

«Анна, восстанавливаетесь!», «Вы и так красотка, а будете еще красивее и ярче!», «Желаем скорейшего возвращения в строй!», «Хорошо, что все прошло!», — написали фолловеры актрисе.

Анна Грачевская не первый раз ложится под нож пластического хирурга. Медиаперсона сделала интимную пластику, увеличила грудь и ягодицы, прибегала к липосакции и коррекции формы лица. Телеведущая потратила на пластические операции более двух миллионов рублей и не собирается останавливаться на достигнутых результатах.

Ранее 5-tv сообщал о пикантной фотосессии экс-супруги создателя «Ералаша».