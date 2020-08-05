Самолет МС-21 прошел испытание по защите от попадания воды в двигатели
Воздушное судно прошло очередной этап испытаний в рамках программы сертификации.
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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru
В международном аэропорту Ульяновска пассажирский самолет МС-21 проверяли на возможность эксплуатации при наличии воды на взлетно-посадочной полосе, сообщил Интерфаксу представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК в составе Ростеха).
«В ходе испытаний установлено, что самолет МС-21-300 устойчиво движется и сохраняет управляемость на взлетно-посадочной полосе, покрытой водой», — заявили в пресс-службе.
Судно успешно выполнило порядка тридцати пробежек и три руления по воде на скоростях от 10 до 150 узлов (1 узел = 1,852 км/час) при различных режимах работы силовой установки.
Для испытаний МС-21-300 работники аэропорту Ульяновска смонтировали на аэродроме специальный «бассейн» длиной более 70 м и шириной свыше 20 м.
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