Самолет МС-21 прошел испытание по защите от попадания воды в двигатели

В международном аэропорту Ульяновска пассажирский самолет МС-21 проверяли на возможность эксплуатации при наличии воды на взлетно-посадочной полосе, сообщил Интерфаксу представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК в составе Ростеха).

«В ходе испытаний установлено, что самолет МС-21-300 устойчиво движется и сохраняет управляемость на взлетно-посадочной полосе, покрытой водой», — заявили в пресс-службе.

Судно успешно выполнило порядка тридцати пробежек и три руления по воде на скоростях от 10 до 150 узлов (1 узел = 1,852 км/час) при различных режимах работы силовой установки.

Для испытаний МС-21-300 работники аэропорту Ульяновска смонтировали на аэродроме специальный «бассейн» длиной более 70 м и шириной свыше 20 м.

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