Видео с места обрушения моста на учениях Минобороны в ЕАО

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 126

По данным экстренных служб пострадали 18 военнослужащих.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ajun Ally

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места обрушения железнодорожного моста в селе имени Тельмана в Еврейской автономной области во время учений Восточного военного округа Минобороны.

По данным экстренных служб пострадали 18 военнослужащих. Военная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Известно, что пострадавшие госпитализированы. Десять из них, предварительно, получили тяжелые увечья.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, военные возводили понтонно-эстакадный мост через Амур в селе имени Тельмана, когда неожиданно поехали опоры и пролеты моста.

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