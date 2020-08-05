Первый борт МЧС РФ со спасателями и оборудованием вылетел в Бейрут

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Светлана Шевченко
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Еще четыре самолета направятся в пострадавший от взрыва ливанский город в ближайшие сутки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Ил-76 МЧС РФ вылетел в Бейрут в рамках оказания чрезвычайной помощи. На борту первого из пяти самолетов находится опергруппа, врачи Центроспаса и необходимое оборудование, которое предназначено для развертывания аэромобильного госпиталя.

По информации ведомства, оставшиеся четыре самолета вылетят в ближайшие сутки. Они доставят в пострадавший от мощного взрыва ливанский город специалистов Роспотребнадзора, оборудование для мобильной лаборатории по выявлению COVID-19, психологи, спасатели МЧС.

Всего в Бейрут Россия направит 150 человек.

Как сообщал 5-tv.ru, план оказания экстренной помощи Ливану прорабатывают МЧС России во взаимодействии с МИД РФ и Роспотребнадзором по указанию президента Владимира Путина.

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