Первый борт МЧС РФ со спасателями и оборудованием вылетел в Бейрут
Еще четыре самолета направятся в пострадавший от взрыва ливанский город в ближайшие сутки.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ил-76 МЧС РФ вылетел в Бейрут в рамках оказания чрезвычайной помощи. На борту первого из пяти самолетов находится опергруппа, врачи Центроспаса и необходимое оборудование, которое предназначено для развертывания аэромобильного госпиталя.
По информации ведомства, оставшиеся четыре самолета вылетят в ближайшие сутки. Они доставят в пострадавший от мощного взрыва ливанский город специалистов Роспотребнадзора, оборудование для мобильной лаборатории по выявлению COVID-19, психологи, спасатели МЧС.
Всего в Бейрут Россия направит 150 человек.
Как сообщал 5-tv.ru, план оказания экстренной помощи Ливану прорабатывают МЧС России во взаимодействии с МИД РФ и Роспотребнадзором по указанию президента Владимира Путина.
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