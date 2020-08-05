Репетитор, насиловавший учеников и приемных сыновей, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 61-летнего московского репетитора, который, по версии следствия, на протяжении нескольких лет — с 2008 по 2019 год — насиловал своих учеников и мальчиков из детских домов. Над последними педагог пытался оформить опекунство.

Как сообщили в столичной прокуратуре, москвич обвиняется по пяти эпизодам «совершения насильственных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лиц, заведомо не достигших четырнадцатилетнего возраста».

Уголовное дело было возбуждено весной 2019 года, после того, как мать одной из жертв заявила в полицию, что репетитор, занимавшийся у себя дома с ее сыном в 2008 году, совершал в отношении его насильственные действия сексуального характера.

Рассматривать дело будет Гагаринский районный суд Москвы. Обвиняемый находится под стражей.

По информации сайта KP.RU, одинокий мужчина официально нигде не работал, из школы преподавателя истории уволили еще в 1997 году — на глазах у всего класса он влепил пощечину старшекласснице. Из родственников у него есть только мать, соседи никогда не видели, чтобы к нему приходили гости.

Следователи нагрянули к репетитору в марте 2019 года, когда уже взрослый молодой человек рассказал маме, что произошло с ним в 12 лет. Показания дали также двое приемных сыновей мужчины. Как выяснило издание, мальчиков в его квартире побывало гораздо больше. Оказавшись безработным, он загорелся идеей стать приемным родителем, но органы опеки долгое время отказывали ему. Однако, подав документы на оформление опекунства, он получал право забирать детей к себе погостить. Таким образом у него в разное время жили семь подростков, некоторые из них пополнили списки потерпевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании двух педофилов, годами насиловавших подростков в Санкт-Петербурге. Один из них был членом команды научно-исследовательского судна, а второй работал охранником автостоянки. Обоим мужчинам за 50.