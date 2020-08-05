«Нужно себя любить»: пышечка из «Ленинграда» показала свои формы в купальнике

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Алиса Старжевская
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Певица Виктория Кузьмина получила известность благодаря выдающейся фигуре.

Фото, видео: Instagram @victoria___kuzmina

Певица, актриса, а также один из голосов «Ленинграда» Виктория Кузьмина известна тем, что не стесняется своего тела. Далеко не модельные формы она облачает в подчеркивающие достоинства фигуры наряды и регулярно доказывает, что себя можно любить в любом весе. Новое фото в купальнике на ее странице в сети Instagram это подтверждает.

Виктория, несмотря на все сложности, которые внесла пандемия коронавируса, сейчас, судя по всему, отлично проводит время. На снимке она в черном купальнике смело продемонстрировала себя без верхней одежды, стоя спиной к камере на носу яхты.

«Нужно себя любить, — подписала она снимок. — И именно поэтому нужно стремить себя к совершенству».

Instagram @victoria___kuzmina

В тон настроению на снимке Кузьмина проставила и забавный псевдогеотег — «Булки». Фанатам исполнительницы это понравилось, оценили они и образ своей любимой пышечки.

«Прелестница»;

«Ничего лишнего»;

«Викуся-звезда»;

«Конфетка!» — отписались они в комментариях.

Виктория Кузьмина вошла в состав группировки «Ленинград» в 2017 году в качестве одной из бэк-вокалисток, но исполняет она и некоторые сольные партии. Сейчас, пока лидер культовой группировки Сергей Шнуров активно строит карьеру и вне музыки, Кузьмина пробует начать сольную карьеру.

5-tv.ru писал, что Сергей Шнуров недавно обошел Филиппа Киркорова в списке самых богатых российских звезд.

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