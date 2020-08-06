«Похоже, я нарцисс»: Чумаков ответил сплетникам на вопросы о своей личной жизни

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Алиса Старжевская
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Певец опубликовал серию «объяснительных» заметок.

Фото, видео: Instagram @alexchumakoff

Певец Алексей Чумаков ответил на многочисленные вопросы о своей личной жизни. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал целую серию заметок, в которых рассказал все.

По словам певца, он постарался ответить на семь самых частых вопросов о его личной жизни. В частности: расстаются ли они с Юлией Ковальчук, является ли он тираном, почему не показывает свою дочь и так далее. На большинство из них Чумаков опубликовал достаточно полный ответ, в котором или серьезно, или в шутливой манере, рассказывает свое отношение к этой теме.

Но были и достаточно резкие комментарии со стороны певца. Так, на одну из самых животрепещущих тем о том, что Чумаков не испытывает чувств к своей жене Юлии Ковальчук, певец дал довольно развернутый и жесткий ответ.

«Она его любит, а он позволяет себя любить. Самовлюбленный нарцисс», — такого мнения придерживаются подписчики, пишет ФАН.

«Во все времена психически расстроенные пациенты мечтают занять место врачей. Об этом часто пишут в книгах. Нынешнее время, к сожалению, позволяет осуществить это в информационном пространстве. Психолог и политолог, а с недавних пор эпидемиолог и вирусолог в нашей стране — каждый пятый. А о том, самовлюбленный ли я нарцисс… Я действительно ношу свою одежду, пою свои песни, мою свое тело, ем своим ртом, сплю своим сном, встаю своим вставалом. Похоже, я нарцисс», — парирует злопыхателям Чумаков.

Instagram @alexchumakoff

В комментариях в записи поклонники оценили чувство юмора певца и похвалили его владение языком. Также многие замечают, что подобные вопросы — неуместны, особенно, если спрашивающий не знаком лично с человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о достижениях Алексея Чумакова в баскетболе.

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