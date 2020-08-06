Расчлененный рэпер Картрайт умер не от передозировки наркотиками
Полученные данные анализа крови погибшего музыканта противоречат утверждению его супруги Марины Кохал.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait; 5-tv.ru
В крови расчлененного в Петербурге рэпера не нашли наркотиков. Это противоречит версии его супруги, Марины Кохал, мол, умер от передоза. Но укрепляет позицию обвинения — убила из-за любовницы.
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