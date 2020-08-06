Расчлененный рэпер Картрайт умер не от передозировки наркотиками

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Полученные данные анализа крови погибшего музыканта противоречат утверждению его супруги Марины Кохал.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait; 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

В крови расчлененного в Петербурге рэпера не нашли наркотиков. Это противоречит версии его супруги, Марины Кохал, мол, умер от передоза. Но укрепляет позицию обвинения — убила из-за любовницы.

«Известия» изучили переписку с обеими женщинами украинского исполнителя Александра Юшко, он же Энди Картрайт.

Антону Никитину вспомнились слова другой украинки Анны Горенко, известной как Ахматова, писавшей в Ленинграде.

«Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда».

Тема:
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