«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы

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Марина Неруцких
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Ранее Майк Помпео заявил, что Госдеп предлагает награду до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые препятствуют честным выборам в стране.

«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой отреагировала на предложенное в США вознаграждение за данные о лицах, которые вмешиваются в выборы в стране.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что программа госдепартамента «Награда за справедливость» гарантирует награду до десяти миллионов долларов «за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий».

Свое мнение на этот счет Мария Захарова традиционно высказала в Facebook.

«Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала дипломат.

«Охота на ведьм» в США, особенно в вопросе, касающемся якобы вмешательству России в выборы американского президента, не утихает практически ни на день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ».

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