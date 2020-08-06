Экс-супруг Меган Фокс высмеял ее признание в любви к рэперу Колсону Бэйкеру

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Валентин Черников
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Брайан Остин Грин тонко намекнул звезде «Трансформеров», что увлеченная чувствами к молодому человеку мама забыла о собственных детях.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @meganfox

Публичное признание в любви Меган Фокс к рэперу Колсону Бэйкеру задело ее бывшего мужа Брайана Остина Грина. 34-летняя актриса разместила на своей странице в Instagram совместное селфи из спальни с 30-летним избранником, известным под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly.

«Ужасно красивый мальчик… Мое сердце принадлежит тебе», — подписала снимок Фокс.

Instagram @meganfox

Звезда «Трансформеров» предусмотрительно отключила комментарии, но это не остановило ее экс-супруга. Через два часа в своем микроблоге актер выложил милый и одновременно язвительный пост, который стал ответом на публикацию Меган.

Грин и Фокс — родители трех сыновей: семилетнего Ноа, шестилетнего Боди и четырехлетнего Джорни. Кроме того, у Брайана есть 18-летний сын Кассиус Лидж от актрисы Ванессы Марсил. Отец сделал подборку фото всех четырех наследников и выразил свое отношение к ним словами бывшей жены. Таким образом мужчина тонко намекнул, что она, возможно, неверно расставила приоритеты и забыла о детях.

«Невероятно красивые мальчики… Мое сердце принадлежит вам», — написал Грин.

 
 
 
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Achingly beautiful boys...... My heart is yours

Публикация от  Brian Austin Green (@brianaustingreen)

Меган начала встречаться с Брайаном в 2004 году. Спустя два года пара обручилась, но свадьба состоялась лишь в 2010-м. Этому предшествовал непростой период их отношений. Жених и невеста планировали расстаться, но все же сохранили союз. В августе 2015 года актриса подала на развод, но через полгода они вновь сошлись по случаю рождения третьего ребенка. В мае этого года стало известно об окончательном разрыве пары. В июне рэпер Machine Gun Kelly подтвердил в соцсетях, что встречается с Фокс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Фокс хотела уйти от прикованного к кровати мужа.

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