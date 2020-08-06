В эти минуты в Бейруте ожидают уже четвертый борт МЧС России. В Ливан направляются несколько бригад медиков и спасателей.

Те, кто уже прибыл, сейчас разворачивают на месте катастрофы мобильный госпиталь. Наши кинологи приступили к поиску людей под завалами: специально обученным собакам предстоит обследовать тысячи квадратных метров — весь центр города в руинах.

На месте событий находится наша съемочная группа. Валентин Трушнин передает из Бейрута.

Кадры спасения этой девушки вселяют надежду в жителей Бейрута, чьи близкие числятся пропавшими без вести. Оказавшись под завалами она смогла вытащить на поверхность руку и непрерывно стучала осколком бетона по плите. Так ее и нашли.

А эта медсестра теперь ливанский народный герой — она работала в родильном отделении местной больницы и спасла из-под завалов троих младенцев. Эдмонд Кнайссер незадолго до взрыва впервые стал отцом — пришел поздравить жену и увидеть сына. И едва не потерял их.

«Я очень испугался, меня сбило с ног, ранило, вокруг все летало — инструменты, стекла, пыль. Я сразу кинулся к ним, проверить, все ли целы. Я очень испугался за жену, за ребенка. Они все были осыпаны стеклами», — пострадавший Эдмонд Кнайссер.

Один из медиков сумел снять на телефон, пожалуй, самое драматичное видео — как взрывная волна врывается в больницу.

Вот он — эпицентр взрыва. Порт буквально несен с лица земли. На месте склада с селитрой — огромная воронка, заполненная водой. А вот так выглядят жилые дома, которые приняли на себя первый удар. Взрывная волна прошла их насквозь, поражая всех, кто находился внутри осколками стекла. Выбитые окна можно увидеть и в пяти километрах отсюда, но именно здесь были самые большие жертвы. Поисковые работы продолжаются до сих пор.

Этот житель Бейрута провел под руинами собственного дома почти десять часов, прежде чем подоспела помощь. Без вести пропавших несколько десятков — это только официально. Но сколько точно человек под грудами искореженного металла и бетона, в которые превратилась половина города не знает никто.

По решению президента России на помощь ливанским спасателям прилетели российские специалисты отряда «Центроспас», которые имеют колоссальный опыт работы в подобных ситуациях. Они разбирали завалы после терактов, землятресений, природных катастроф во всех точках земного шара. В составе группировки — отряд кинологов. Собаки обучены искать людей. С момента взрыва не прошло и трех суток, поэтому шансы найти живых — есть.

Так же в составе группировки российских спасателей — медики. Сегодня они развернут на одном из стадионов мобильный госпиталь, который поможет разгрузить переполненные больницы Бейрута — число раненых превышает четыре тысячи человек.

«Только в нашей больнице остаются 500 тяжелораненых», — говорит завотделением быстрого реагирования больницы Бейрута Джордж Ганем.

«Именно тяжелораненых?»

«Да, очень тяжелых».

«К нам сюда приходят люди со всего города, просят помочь им, их раненым родственникам, тем, кто потерял свои дома. Мы даем одежду, еду, у нас ее не так много, но пока хватает. Те, кто живет на окраинах — размещают пострадавших у себя, а что делать? Не выставлять же их на улицу», — говорит доброволец Амир.

Местные журналисты отыскали ту самую невесту, кадры свадебной церемонии которой облетели весь мир. взрывная волна прервала ее праздничную фотосессию. Молодой жене очень повезло — после такого страшного взрыва на ней ни царапины.

«Мне очень обидно и грустно, я вчера рыдала весь день. Это огромная трагедия, хорошо еще, что ни я, ни муж, никто из гостей не ранен. Моя свадьба сорвана. Я мечтала быть принцессой в этот день, и вот теперь такое — останется в памяти навсегда», — сетует Исраа Себлани.

Столица Ливана постепенно оправляется от последствий трагедии. С дорог убрали искореженные автомобили, битое стекло. Власти подсчитывают материальный ущерб. Если сначала звучала сумма пять миллиардов долларов, то теперь она выросла до 15-ти. Взрыв разрушил зерно и нефтехранилища. Остановлен товарооборот. Стране угрожает экономический кризис.