Добровинский на суде предложил адвокату Ефремова «воду с ядом»

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Нюра Незванова
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Эльман Пашаев и защитник семьи погибшего во время ДТП с Ефремовым Захарова продолжают обмениваться колкостями.

Добровинский на суде предложил адвокату Ефремова «воду с ядом»

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Пресненском суде Москвы начинается заседание по существу по делу о «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Защитник артиста Эльман Пашаев опоздал на судебное заседание, его оппонент — Александр Добровинский заявил, что сегодня ждет показания важного свидетеля, а также намерен представить в СМИ новую запись с места аварии на Смоленской площади.

Защитник Ефремова перед заседанием попросил стакан воды, на что Добровинский парировал: «Возьмите мою. Правда, она с ядом».

Пашаев оставил слова своего коллеги без ответа.

По версии следствия, актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера на большой скорости врезалась лоб в лоб с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Позже от полученных травм водитель фургона скончался в больнице, сам Ефремов не пострадал.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Грозит актеру от пяти до 12 лет колонии.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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