Полиция нагрянула на закрытую вечеринку фанатов Макса Коржа в Екатеринбурге
По предварительным данным, в частном коттедже развлекалось около 250 человек. Видео с грандиозного пати участники не стесняясь транслировали в Instgram.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Instagram @bocharovdmitrij
Несанкционированная вечеринка прошла накануне ночью в одном из частных домов Екатеринбурга по Волжской улице недалеко от тубдиспансера, сообщает городской портал Е1.
Около двух часов ночи на безответственных тусовщиков в полицию пожаловались оглушенные громкой музыкой соседи. Спустя несколько минут безудержное веселье должно было прекратиться. Однако организаторы вечеринки, завидев правоохранителей, устроили праздничный салют и всем видом демонстрировали, что не планируют прерывать веселье.
«Эта вечеринка проходит третий год подряд, вход стоил 700 рублей в обмен на фишки на алкоголь. Соседи вызывали полицию, наряд приезжал после двух часов ночи», – сообщили очевидцы.
Известно, что соскучившиеся по массовым мероприятиям граждане собрались в частном коттедже еще днем. Секретные «проходки» можно было оплатить в социальных сетях на страницах, где обычно продают билеты на концерты Макса Коржа. Организаторы подпольной тусовки не отрицают, что проводят подобные встречи фаната не в первый раз. То, что во время пандемии собрания больше 50 человек запрещены, не обеспокоило ни участников, ни авторов шумного праздника.
После того, как полиция разогнала нарушителей тишины, те отправились гулять в центр города. По факту произошедшего проводится проверка.
Ране 5-tv сообщал о незаконной вечеринке, которую россияне устроили в байкальском заповеднике.
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