Полиция нагрянула на закрытую вечеринку фанатов Макса Коржа в Екатеринбурге

Несанкционированная вечеринка прошла накануне ночью в одном из частных домов Екатеринбурга по Волжской улице недалеко от тубдиспансера, сообщает городской портал Е1.

Около двух часов ночи на безответственных тусовщиков в полицию пожаловались оглушенные громкой музыкой соседи. Спустя несколько минут безудержное веселье должно было прекратиться. Однако организаторы вечеринки, завидев правоохранителей, устроили праздничный салют и всем видом демонстрировали, что не планируют прерывать веселье.

«Эта вечеринка проходит третий год подряд, вход стоил 700 рублей в обмен на фишки на алкоголь. Соседи вызывали полицию, наряд приезжал после двух часов ночи», – сообщили очевидцы.

Известно, что соскучившиеся по массовым мероприятиям граждане собрались в частном коттедже еще днем. Секретные «проходки» можно было оплатить в социальных сетях на страницах, где обычно продают билеты на концерты Макса Коржа. Организаторы подпольной тусовки не отрицают, что проводят подобные встречи фаната не в первый раз. То, что во время пандемии собрания больше 50 человек запрещены, не обеспокоило ни участников, ни авторов шумного праздника.

После того, как полиция разогнала нарушителей тишины, те отправились гулять в центр города. По факту произошедшего проводится проверка.

Ране 5-tv сообщал о незаконной вечеринке, которую россияне устроили в байкальском заповеднике.