Фото: Оксану Федорову в сети сравнили с лесной нимфой
Телеведущая показала подписчикам результат очередной фотосессии.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @fedorovaoksana
Телеведущая и фотомодель Оксана Федорова в своем аккаунте в Instagram представила на суд подписчиков результат очередной фотосессии. 42-летняя знаменитость выложила снимок, на котором позирует в широком полупрозрачном платье на фоне скалы.
«Женщина расцветает тогда, когда раскрывается ее женственность», — прокомментировала свой образ Оксана Федорова.
Пользователи, подписанные на страницу телеведущей, отметили, что благодаря легкому и воздушному «луку» ее можно сравнить с лесной нимфой органично вписывающейся в лоно природы.
«Прекрасное фото шикарной женщины!»
«Очаровательная!»
«Нимфа!»
«Поклонники из Узбекистана обожают вас!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Федорова призналась в любви к стихии.
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