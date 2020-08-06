Фото: Оксану Федорову в сети сравнили с лесной нимфой

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Василий Заика
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Телеведущая показала подписчикам результат очередной фотосессии.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @fedorovaoksana

Телеведущая и фотомодель Оксана Федорова в своем аккаунте в Instagram представила на суд подписчиков результат очередной фотосессии. 42-летняя знаменитость выложила снимок, на котором позирует в широком полупрозрачном платье на фоне скалы.

«Женщина расцветает тогда, когда раскрывается ее женственность», — прокомментировала свой образ Оксана Федорова.

Instagram @fedorovaoksana

Пользователи, подписанные на страницу телеведущей, отметили, что благодаря легкому и воздушному «луку» ее можно сравнить с лесной нимфой органично вписывающейся в лоно природы.

«Прекрасное фото шикарной женщины!»

«Очаровательная!»

«Нимфа!»

«Поклонники из Узбекистана обожают вас!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Федорова призналась в любви к стихии.

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