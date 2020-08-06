Как вычислить садиста и абьюзера по чертам лица? Отвечает физиогномист
Физиогномист рассказала, какие внешние признаки чаще всего выдают людей, склонных к жестокости.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez, 5-tv.ru
Психологический термин «абьюз», то есть насилие, в последние годы прочно закрепился в русском языке. Он означает негативное психологическое или физическое воздействие, которое оказывается на человека. Его источником всегда служит некто, склонный к давлению, будь то жестокий муж или властный начальник.
Проблема в том, что вычислить абьюзера до момента близкого с ним знакомства не так легко. Подобные люди нередко играют разные социальные роли, используют ложные модели поведения. В беседе с 5-tv.ru физиогномист Елена Мифф рассказала, как вовремя избежать токсичных отношений и распознать этих «волков в овечьей шкуре» по чертам лица.
«Обращайте внимание на широко расставленные скулы, большие, жесткие губы, широко расставленные носы, крупные глаза, нависающие брови», — сообщила специалист.
По ее словам, зачастую склонные к абьюзерному поведению — люди маленького роста, с маленькими, либо острыми чертами лица.
Ранее 5-tv.ru писал, что криминалист назвал главный признак домашнего маньяка.
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