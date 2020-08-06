Как вычислить садиста и абьюзера по чертам лица? Отвечает физиогномист

Психологический термин «абьюз», то есть насилие, в последние годы прочно закрепился в русском языке. Он означает негативное психологическое или физическое воздействие, которое оказывается на человека. Его источником всегда служит некто, склонный к давлению, будь то жестокий муж или властный начальник.

Проблема в том, что вычислить абьюзера до момента близкого с ним знакомства не так легко. Подобные люди нередко играют разные социальные роли, используют ложные модели поведения. В беседе с 5-tv.ru физиогномист Елена Мифф рассказала, как вовремя избежать токсичных отношений и распознать этих «волков в овечьей шкуре» по чертам лица.

«Обращайте внимание на широко расставленные скулы, большие, жесткие губы, широко расставленные носы, крупные глаза, нависающие брови», — сообщила специалист.

По ее словам, зачастую склонные к абьюзерному поведению — люди маленького роста, с маленькими, либо острыми чертами лица.

Ранее 5-tv.ru писал, что криминалист назвал главный признак домашнего маньяка.