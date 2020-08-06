В аптеке продавали настойку с мертвыми ящерицами как лекарство от всех болезней — видео

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 41

Росздравнадзор провел контрольную закупку «чудодейственных» препаратов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / jspix; 5-tv.ru

В Москве сотрудники аптеки под видом лекарства от всех болезней продавали настойку с неизвестным составом и пресмыкающимися внутри. «Чудодейственным» препаратом заинтересовались сотрудники Росздравнадзора. 5-tv.ru публикует кадры с проведения контрольной закупки.

Как пояснили в ведомстве, незаконный сбыт лекарственных препаратов производился в гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице. В ходе проверки по данному факту эксперты Росздравнадзора обнаружили несколько сосудов с неустановленной жидкостью и мертвыми рептилиями.

В дальнейшем работники организации отметили, что внутри находились ящерицы, водоросли, а также особые составы, обладающие «магическими» свойствами и способные исцелить от массы заболеваний. Провизоры утверждали, что особо хороши препараты для лечения инфекций у детей. В частности заверяли, что настойки якобы избавляли от ОРВИ и даже коронавируса.

В разгар проведения проверки испугавшаяся наказания за незаконный сбыт лекарства сотрудница аптеки предприняла попытку избавиться от настойки.

«Не хочу, чтобы в чужие руки попадало! <…> Если надо, закажу, еще привезут», — отметила провизор и пустилась в бегство.

По итогам контрольной закупки были арестованы препараты, из которых предположительно изготавливались «чудодейственные» микстуры. По данному факту организовано административное расследование.

«Рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за незаконное производство лекарственных препаратов и незаконное обращение прекурсоров, а также за грубое нарушение лицензионных требований к фармацевтической деятельности», — пояснила в комментарии 5-tv.ru помощник руководителя ТО Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Елена Баландина.

Ранее 5-tv.ru опубликовал результаты испытания загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратов ИВЛ.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
Сын Алибасова заявил, что вынужден тратить в месяц минимум 670 тысяч рублей
17:24
Эксперт рассказал, на что нужно ориентироваться при покупке авто онлайн
17:18
Пожары, тайфуны, снегопады: Землю продолжают атаковать природные катаклизмы
17:15
Видео: Сергей Семак пустился в пляс с темнокожими парнями
16:53
Дело «Нового величия»: суд Москвы огласил решение по делу об экстремизме
16:50
Маршрутка влетела в магазин в Тюмени: шестеро пострадавших, включая ребенка

Сейчас читают

ТОП-5 российских звезд, женившихся на своих фанатах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок