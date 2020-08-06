В аптеке продавали настойку с мертвыми ящерицами как лекарство от всех болезней — видео
Росздравнадзор провел контрольную закупку «чудодейственных» препаратов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / jspix; 5-tv.ru
В Москве сотрудники аптеки под видом лекарства от всех болезней продавали настойку с неизвестным составом и пресмыкающимися внутри. «Чудодейственным» препаратом заинтересовались сотрудники Росздравнадзора. 5-tv.ru публикует кадры с проведения контрольной закупки.
Как пояснили в ведомстве, незаконный сбыт лекарственных препаратов производился в гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице. В ходе проверки по данному факту эксперты Росздравнадзора обнаружили несколько сосудов с неустановленной жидкостью и мертвыми рептилиями.
В дальнейшем работники организации отметили, что внутри находились ящерицы, водоросли, а также особые составы, обладающие «магическими» свойствами и способные исцелить от массы заболеваний. Провизоры утверждали, что особо хороши препараты для лечения инфекций у детей. В частности заверяли, что настойки якобы избавляли от ОРВИ и даже коронавируса.
В разгар проведения проверки испугавшаяся наказания за незаконный сбыт лекарства сотрудница аптеки предприняла попытку избавиться от настойки.
«Не хочу, чтобы в чужие руки попадало! <…> Если надо, закажу, еще привезут», — отметила провизор и пустилась в бегство.
По итогам контрольной закупки были арестованы препараты, из которых предположительно изготавливались «чудодейственные» микстуры. По данному факту организовано административное расследование.
«Рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за незаконное производство лекарственных препаратов и незаконное обращение прекурсоров, а также за грубое нарушение лицензионных требований к фармацевтической деятельности», — пояснила в комментарии 5-tv.ru помощник руководителя ТО Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Елена Баландина.
Ранее 5-tv.ru опубликовал результаты испытания загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратов ИВЛ.
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