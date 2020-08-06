Фанатки Ефремова набросились на журналистку в зале суда

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Валентин Черников
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Почитательницы актера жестоко ответили работнице СМИ за призыв не шуметь во время заседания.

Фанатки Ефремова набросились на журналистку в зале суда

Фото: ТАСС

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Безобидные слова журналистки спровоцировали бурную реакцию со стороны фанаток Михаила Ефремова. В зале Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актера, произошла потасовка.

Как уточняется, работница СМИ сделала поклонницам подсудимого замечание из-за шумного поведения во время заседания. Дамы дождались перерыва и напали на журналистку. Ее схватили за руки и попытались толкнуть. В результате участницы перепалки упали на пол. Вскоре в конфликт вмешались судебные приставы. Они вывели почитательниц Ефремова из здания суда и сообщили, что впредь их не пустят.

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до 12 лет заключения.

Как писал ранее 5-tv.ru, один из свидетелей в суде заявил, что Ефремов находился на заднем сидении своей машины.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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