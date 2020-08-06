Огненное видео: люди спасаются на лодках из села в Якутии, которому угрожает пламя
Пожар вплотную приблизился к селу Сватай, людей экстренно эвакуируют.
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Фото, видео: ТАСС / Софронеев Евгений, 5-tv.ru
Видео, как жители села Сватай спасаются на лодках от пожара, который вплотную приблизился к месту их жительства. На кадрах видно, что видимость там практически равна нулю.
Лесной пожар произошел в Среднеколымском районе Якутии и перекинулся через реку Алазея по направлению к дизельной электростанции.
Из села, к которому приблизилось пламя, экстренно эвакуируют пожилых людей и детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лесные пожары в Якутии тушат более 700 человек.
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