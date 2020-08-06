Огненное видео: люди спасаются на лодках из села в Якутии, которому угрожает пламя

Видео, как жители села Сватай спасаются на лодках от пожара, который вплотную приблизился к месту их жительства. На кадрах видно, что видимость там практически равна нулю.

Лесной пожар произошел в Среднеколымском районе Якутии и перекинулся через реку Алазея по направлению к дизельной электростанции.

Из села, к которому приблизилось пламя, экстренно эвакуируют пожилых людей и детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лесные пожары в Якутии тушат более 700 человек.