«Прямое вмешательство»: экс-сотрудник Минфина о том, как получил SMS от Госдепа
Аспирант РАНХиГС рассказал, почему, по его мнению, стал объектом внимания американского внешнеполитического ведомства.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / mm-images; Telegram @civil_service
Бывший сотрудник Министерства финансов, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Даниил Махницкий оказался в числе получателей SMS-рассылки от Госдепа США. В оповещениях, которые начали массово приходить россиянам, говорится о вознаграждении в десять миллионов долларов за любую информацию о вмешательстве в предстоящие президентские выборы США.
Как поделился молодой человек с 5-tv.ru, сообщение он получил ранним утром в пять часов. Этот факт сразу натолкнул его на мысль, что рассылка не происходила в соответствии с московским временем. Кроме того, он сказал, что оповещение пришло с неизвестного номера, позвонить на который нет никакой возможности.
«С одной стороны, это забавно, с другой — это в какой-то мере подозрительно, потому что настолько топорные методы работы, SMS-рассылка чиновникам и тем, кто являлся в свое время чиновниками — это прямое вмешательство в дела государства. Нашего государства», — сказал Махницкий.
Он также отметил, что если бы подобное оповещение из МИД РФ отправили чиновнику из Вашингтона, то «поднялся бы вой».
По мнению аспиранта, он мог попасть под прицел Госдепа из-за того, что неоднократно участвовал в межгосударственных поездках. Хотя Махницкий не отвергает и тот вариант, что получение сообщения могло быть связано с его активностью в соцсетях.
Экс-сотрудник Минфина также выразил мнение, что, в свете предстоящих президентских выборов, партии в США будут пытаться использовать оповещения в своих интересах и обыгрывать их так, как им выгодно.
«Я думаю, что они просто отыгрывают нужную партию. Что они сделали эту рассылку, рассылка зафиксирована во всех СМИ. Теперь у них есть развилка: даже если они не получат никакой информации, они будут ссылаться на эту рассылку, а уж тем более, если получат, то тоже могут ссылаться на эту рассылку. С их стороны все отработано очень грамотно», — заявил Махницкий.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку США «выкупить» сведения у россиян о несуществующем вмешательстве в выборы.
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