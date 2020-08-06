«Прямое вмешательство»: экс-сотрудник Минфина о том, как получил SMS от Госдепа

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 52

Аспирант РАНХиГС рассказал, почему, по его мнению, стал объектом внимания американского внешнеполитического ведомства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / mm-images; Telegram @civil_service

Бывший сотрудник Министерства финансов, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Даниил Махницкий оказался в числе получателей SMS-рассылки от Госдепа США. В оповещениях, которые начали массово приходить россиянам, говорится о вознаграждении в десять миллионов долларов за любую информацию о вмешательстве в предстоящие президентские выборы США.

Как поделился молодой человек с 5-tv.ru, сообщение он получил ранним утром в пять часов. Этот факт сразу натолкнул его на мысль, что рассылка не происходила в соответствии с московским временем. Кроме того, он сказал, что оповещение пришло с неизвестного номера, позвонить на который нет никакой возможности.

«С одной стороны, это забавно, с другой — это в какой-то мере подозрительно, потому что настолько топорные методы работы, SMS-рассылка чиновникам и тем, кто являлся в свое время чиновниками — это прямое вмешательство в дела государства. Нашего государства», — сказал Махницкий.

Он также отметил, что если бы подобное оповещение из МИД РФ отправили чиновнику из Вашингтона, то «поднялся бы вой».

Telegram @civil_service

По мнению аспиранта, он мог попасть под прицел Госдепа из-за того, что неоднократно участвовал в межгосударственных поездках. Хотя Махницкий не отвергает и тот вариант, что получение сообщения могло быть связано с его активностью в соцсетях.

Экс-сотрудник Минфина также выразил мнение, что, в свете предстоящих президентских выборов, партии в США будут пытаться использовать оповещения в своих интересах и обыгрывать их так, как им выгодно.

«Я думаю, что они просто отыгрывают нужную партию. Что они сделали эту рассылку, рассылка зафиксирована во всех СМИ. Теперь у них есть развилка: даже если они не получат никакой информации, они будут ссылаться на эту рассылку, а уж тем более, если получат, то тоже могут ссылаться на эту рассылку. С их стороны все отработано очень грамотно», — заявил Махницкий.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку США «выкупить» сведения у россиян о несуществующем вмешательстве в выборы.

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