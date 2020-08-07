Дочь Успенской Плаксина поведала об ужасах жизни без зубов — фото
Татьяна Плаксина два года назад получила серьезые травмы при падении с велосипеда в Коста-Рике.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @pacha_tati
Дочь главной шансон-леди отечественной эстрады Любови Успенской, Татьяна Плаксина, поделилась подробностями ужаса, пережитого в 2018 году, когда она упала с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике и получила серьезные травмы. Она выложила снимок того периода на своей странице в Instagram.
Пост написан на английском языке, Плаксина училась в школе при американском посольстве, а сейчас в основном живет в США, благодаря чему отлично владеет этим языком.
«Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов, — написала дочь Успенской. — Мне пришлось сделать 6 операций по пересадки кости. Теперь я готова к имплантам».
Как оказалось, все это время, прошедшее с момента несчастного случая, Татьяне пришлось жить без зубов, ожидая, когда ее организм будет готов к ортодонтическому лечению.
«Благодаря отсутствию зубов я научилась любить себя», — призналась девушка.
Они с Любовью Успенской в ссоре, дочь считает ее деспотом и тираном. Плаксина предпочитает жить в Америке с отцом и не общаться с матерью, о чем полгода назад девушка сообщила на программе «Звезды сошлись» на НТВ, пишет сайт Teleprogramma.pro.
5-tv.ru рассказывал о реакции фанатов на опухшее лицо Любови Успенской.
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