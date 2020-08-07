Видео: Глюкозе запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма
Наталья Ионова не сможет посетить Незалежную в течение трех лет.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Пограничная служба Украины не пропустила в страну российскую певицу Наталью Ионову, известную как Глюкоза. Ей запретили въезд на территорию государства сроком на три года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
К сообщению представители службы добавили видеозапись беседы с артисткой во время рассмотрения вопроса о ее въезде в страну. Разговор с Глюкозой состоялся в киевском аэропорту «Борисполь», куда она прибыла рейсом из Минска. Пограничники поинтересовались у гостьи о ее визитах в Крым.
«В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году. На Украину гражданка России планировала попасть в личных целях», — уточнили пограничники.
Глюкоза указала, что ориентировочно в 2013 году прибыла на полуостров в качестве приглашенной участницы проходящего там музыкального фестиваля. Собеседники уточнили, что этот фестиваль проходил в 2014 году, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией по результатам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за это решение.
Артистка ответила, что этот политический момент ее не интересует — ей важно иметь возможность выступать на территории Украины. Однако ей было отказано в посещении страны.
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