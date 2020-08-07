Актриса сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон» рассказала о победе в судебном процессе над экс-мужем. Бракоразводный процесс пары длится уж четыре года, и, как признается сама актриса, ее жизнь проходит «от заседания до заседания» — сообщает «Дни.ру».

В своем микроблоге Instagram Ксенофонтова опубликовала счастливый снимок на фоне здания суда.

«Думайте, что считаете нужным, но я не могу, а главное не хочу больше держать это в себе!», — подписала фотографию актриса.

Instagram @elena_ksenofontova_official

Ксенофонтова подчеркнула, что это победа «очередная и вовсе не гарантирующая того, что через пару месяцев оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса».

Звезда разоткровенничалась, что сейчас ей «хочется смеяться и выть, а главное наконец начать жить». Подписчики поддержали актрису и поделились в комментариях своими историями освобождения от токсичных отношений.

«Пусть победа всегда будет с вами»

«Сама недавно развелась с мужем и счастлива, поздравляю вас»

«Ура! Глоток свежего воздуха» — писали фанаты.

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