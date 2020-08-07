Кай Метов мечтает о детях от молодой возлюбленной

Певец Кай Метов встречается с девушкой по имени Анастасия, которая на два десятка лет моложе него. Но это не мешает ему мечтать о совместном будущем и общих детях, поведал он во время передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Кай Метов всю жизнь жил страстями — первый брак случился, когда он едва вернулся из армии, а развалился из-за приступов ревности со стороны музыканта. В этом союзе у него появилась дочь Кристина, а позже он стал отцом еще дважды — дочь Анастасия и сын Рик родились от разных женщин.

С годами автор хитов «Position № 2» и «Вспомни меня», которые в 1990-е звучали с каждого угла, проникся важностью отцовства, поэтому тяжело пережил расставание с одной из возлюбленных, не желавших родить ему еще одного ребенка.

Теперь 55-летний музыкант счастлив с молодой Анастасией — они не расписаны, но он желает строить свое будущее именно с ней.

«Я сильно хочу детей от Насти. У меня это осознанное желание», — сказал он в эфире передачи.

О том, что его намерения действительно серьезны, говорит само желание Метова жениться. После развода в 1990 году никому из его возлюбленных не удавалось этого добиться. Правда, устраивать пышное торжество он не намерен.

«Даже когда сыграем свадьбу, никто об этом не узнает», — хитро пообещал Метов.

Ранее 5-tv.ru показывал фото Кая Метова со старшей дочерью и внучкой.