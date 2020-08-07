СК РФ начал доследственную проверку по факту задержания россиян в Минске

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Светлана Шевченко
Срочная новость 56

Ранее в СМИ появилась информация о причастности к произошедшему украинских спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту задержания в конце июля 2020 года в Минске 33 россиян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской Федерации им будет дана соответствующая правовая оценка», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

О задержании россиян стало известно в конце июля текущего года. Белорусское следствие подозревает их в подготовке массовых беспорядков. В российском МИД РФ в свою очередь подчеркнули, что их вина не доказана. А накануне в СМИ появилась информация о том, что приезд россиян в Белоруссию была спровоцирована украинскими спецслужбами. Проведенное расследование показало, что целью Киева была дестабилизация взаимоотношений между дружественными Россией и Белоруссией.

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