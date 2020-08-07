Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео
Аварийные службы в авральном режиме устраняют последствия разгула стихии.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tpg, Пятый канал
Борются со стихией и на Сахалине — на остров из Китая пришел мощный тайфун «Хагупит». В городе Корсаков сошли сели, потоки грязи и воды хлынули в подвалы жилых домов. Сейчас на месте работают аварийные бригады.
Сильный шторм обрушился и на Приморский край. Всего за несколько часов там выпала почти месячная норма осадков. На дорогах образовались пробки. Встал общественный транспорт.
Последствия непогоды устраняют также в Казани и Новосибирске. Улицы в городах ушли под воду, ураган сносил крыши и валил деревья на припаркованные автомобили.
- 7 авг
- Горящую Якутию спасут проливные дожди. Когда ждать?
- 7 авг
- Мощные ливни и ураган: стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах — видео
- 7 авг
- Анна Летняя. Почему 7 августа хорошо играть свадьбу и есть картошку?
- 6 авг
- Пожары, тайфуны, снегопады: Землю продолжают атаковать природные катаклизмы
- 5 авг
- Непогода в России: ливни затопили дороги, а сильный ветер снес остановки
- 5 авг
- Три российских города пострадали от разгула стихии за последние сутки
- 5 авг
- Шторм Исаиас в США собрал кровавую жатву — видео
- 4 авг
- Удар молнии в линию электропередачи попал на видео
- 3 авг
- Какой будет погода в августе в Москве?
- 3 авг
- «Утонул, зараза» — регионы России устраняют последствия ураганных выходных
Читайте также
83%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?