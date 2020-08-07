Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео

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Аварийные службы в авральном режиме устраняют последствия разгула стихии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tpg, Пятый канал

Тема:
Погода

Борются со стихией и на Сахалине — на остров из Китая пришел мощный тайфун «Хагупит». В городе Корсаков сошли сели, потоки грязи и воды хлынули в подвалы жилых домов. Сейчас на месте работают аварийные бригады.

Сильный шторм обрушился и на Приморский край. Всего за несколько часов там выпала почти месячная норма осадков. На дорогах образовались пробки. Встал общественный транспорт.

Последствия непогоды устраняют также в Казани и Новосибирске. Улицы в городах ушли под воду, ураган сносил крыши и валил деревья на припаркованные автомобили.

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