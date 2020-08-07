Актриса Мария Голубкина не стесняется позировать обнаженной: на своей странице в Instagram знаменитость выложила в сторис шокирующее для своих фанатов фото, на котором предстала абсолютно голой.

На снимке обнаженная актриса лежит на шезлонге на балконе одного из отелей Ярославля. Чтобы ее подписчики совсем не потеряли голову, а Instagram не заблокировал снимок, Голубкина прикрыла интересные места смайликами и стикером.

Instagram @golubkina1973

Как неоднократно замечали поклонники, в последнее время актриса немного поправилась — возможно, период самоизоляции не прошел для нее бесследно. Впрочем, фанатов это не смущает, а сама Голубкина лишний раз доказала, что ничуть не комплексует по поводу своей фигуры.

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