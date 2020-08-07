Нагая Мария Голубкина принимает солнечные ванны на балконе — фото
Новой публикацией в соцсети актриса доказала, что начисто лишена комплексов.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, Instagram @golubkina1973
Актриса Мария Голубкина не стесняется позировать обнаженной: на своей странице в Instagram знаменитость выложила в сторис шокирующее для своих фанатов фото, на котором предстала абсолютно голой.
На снимке обнаженная актриса лежит на шезлонге на балконе одного из отелей Ярославля. Чтобы ее подписчики совсем не потеряли голову, а Instagram не заблокировал снимок, Голубкина прикрыла интересные места смайликами и стикером.
Как неоднократно замечали поклонники, в последнее время актриса немного поправилась — возможно, период самоизоляции не прошел для нее бесследно. Впрочем, фанатов это не смущает, а сама Голубкина лишний раз доказала, что ничуть не комплексует по поводу своей фигуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода попозировала голой на фоне райского пейзажа.
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