Судьба Насти Тропи? Популярная блогер погибла в ДТП в Таиланде — фото

|
Виктория Андреева
26

Любительница путешествий Валерия скончалась при загадочных обстоятельствах.

Фото, видео: Instagram @ya___lerochka

Популярная Insta-блогер Валерия родом из Украины трагически погибла в Таиланде. О случившемся подписчикам звезды рассказала ее близкая подруга, выложив пост в соцсети.

«Никогда не могла подумать, что буду писать что-то подобное… Но 02.08.20 не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, <…> жизнерадостного человека — Леры. Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani», — сообщила @white_angelsss.

Как пишет паблик «Плохие новости», юную красоту постигла та же участь, что и блогера-миллионника Настю Тропи: девушка скончалась в результате ДТП. Тело Валерии обнаружили в лесу вместе с искореженным мопедом.

Внезапная кончина блогерши повергла в шок всех ее друзей и знакомых. Многие утверждали, что звезда побаивалась гонять на мотоциклах и, тем более, никогда не садилась за руль. Некоторые высказали предположение, что Лера была всего лишь пассажиром, в то время как неосторожный водитель допустил трагедию, а сам скрылся с места аварии.

Instagram @white_angelsss

В настоящее время подруга звезды ведет сбор средств на переправку тела из Таиланда на родину.

Валерия снискала славу блогера-путешественника. Девушка с удовольствием демонстрировала фанатам красивую жизнь, делалась лайфхаками и переживаниями. За недолгую жизнь, интернет-звезда успела объездить множество модных курортов. В том числе, Вьетнам, Бали, Ибицу и другие популярные места.

Обстоятельства трагедии, произошедшей с блогером, уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о страшной смерти рэпера Энди Картрайта, которого расчленили в Петербурге.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
73.64
0.60 87.17
0.55
Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Последние новости

19:25
Видео: экс-проректора МГУ Алексея Гришина арестовали на два месяца
19:15
Судьба Насти Тропи? Популярная блогер погибла в ДТП в Таиланде — фото
19:04
Видео: внедорожник протаранил ворота на границе с Абхазией
18:56
Пилот погиб, самолет развалился на две части: подробности ЧП с самолетом в Индии
18:50
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
18:47
Более 30 пассажиров госпитализированы после жесткой посадки самолета в Индии

Сейчас читают

Возраст — цифры в паспорте: ТОП-7 звезд за 40 с телом как у 20-летних
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок