Популярная Insta-блогер Валерия родом из Украины трагически погибла в Таиланде. О случившемся подписчикам звезды рассказала ее близкая подруга, выложив пост в соцсети.

«Никогда не могла подумать, что буду писать что-то подобное… Но 02.08.20 не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, <…> жизнерадостного человека — Леры. Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani», — сообщила @white_angelsss.

Как пишет паблик «Плохие новости», юную красоту постигла та же участь, что и блогера-миллионника Настю Тропи: девушка скончалась в результате ДТП. Тело Валерии обнаружили в лесу вместе с искореженным мопедом.

Внезапная кончина блогерши повергла в шок всех ее друзей и знакомых. Многие утверждали, что звезда побаивалась гонять на мотоциклах и, тем более, никогда не садилась за руль. Некоторые высказали предположение, что Лера была всего лишь пассажиром, в то время как неосторожный водитель допустил трагедию, а сам скрылся с места аварии.

Instagram @white_angelsss

В настоящее время подруга звезды ведет сбор средств на переправку тела из Таиланда на родину.

Валерия снискала славу блогера-путешественника. Девушка с удовольствием демонстрировала фанатам красивую жизнь, делалась лайфхаками и переживаниями. За недолгую жизнь, интернет-звезда успела объездить множество модных курортов. В том числе, Вьетнам, Бали, Ибицу и другие популярные места.

Обстоятельства трагедии, произошедшей с блогером, уточняются.

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