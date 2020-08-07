«Вот это прием!» — Манукян и Бузова не поскупились на свой праздник любви
Новоиспеченная певица поделилась кадрами с «места событий».
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @buzova86, @dava_m
Ольга Бузова с размахом отметила годовщину отношений: ровно 12 месяцев назад, 7 августа, завязался роман телеведущей с музыкантом Давидом Манукяном. Как известно, пара познакомилась на съемках клипа на песню «Лайкер».
«Сегодня наш день! Пусть эти чувства будут бесконечными! Люблю тебя, мой медвежонок!» — нежно обратилась к избраннику Бузова через Instagram.
Позже в ее аккаунте появился видеоотчет с грандиозного праздника по торжественному поводу. Как оказалось, влюбленные покинули душную Москву, решив уединиться в самом дорогом отеле Сочи. По информации KP.RU, стоимость номера в нем — не менее 80 тысяч рублей за сутки! Впрочем, Манукян, как известно, любит баловать свою подружку.
По прибытии, гостей ждал полный стол вкуснейших угощений: здесь и сладости, и фрукты, и, безусловно, дорогое шампанское. Чтобы создать уютную атмосферу, персонал не поскупился на букет белых роз и воздушные шарики нежного цвета.
«У меня нет слов! Вот это прием!» — восклицала Бузова на Insta-сторис.
Что ж, как отмечают поклонники селебрити, неважно сколько средств затрачено на праздник. Главное — влюбленные довольны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал Давид Манукян на слухи о расставании с Ольгой Бузовой.
- 3 авг
- Пухляш из клипа Little Big зажег с Бузовой, назвав себя «обезьянкой» — видео
- 31 июл
- «Работаем над продлением контракта»: Манукян об отсутствии совместных видео с Бузовой
- 30 июл
- Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой
- 23 июл
- Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»
- 21 июл
- Пригожин объяснил «популизмом» желание Бузовой легализовать однополые браки
- 20 июл
- От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy
- 18 июл
- Красивая сказка закончилась? Ходят слухи о расставании Бузовой с Манукяном
- 17 июл
- Бузова рассказала подробности своего недавнего «похищения»
- 17 июл
- Бузова пожелала подписчицам быть «на стиле», но они заметили лишь торчащую грудь
- 15 июл
- Лена Миро заявила об алкоголизме Ольги Бузовой
Читайте также
83%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?