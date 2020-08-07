«Вот это прием!» — Манукян и Бузова не поскупились на свой праздник любви

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Виктория Андреева
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Новоиспеченная певица поделилась кадрами с «места событий».

Фото, видео: Instagram @buzova86, @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова с размахом отметила годовщину отношений: ровно 12 месяцев назад, 7 августа, завязался роман телеведущей с музыкантом Давидом Манукяном. Как известно, пара познакомилась на съемках клипа на песню «Лайкер».

«Сегодня наш день! Пусть эти чувства будут бесконечными! Люблю тебя, мой медвежонок!» — нежно обратилась к избраннику Бузова через Instagram.

Позже в ее аккаунте появился видеоотчет с грандиозного праздника по торжественному поводу. Как оказалось, влюбленные покинули душную Москву, решив уединиться в самом дорогом отеле Сочи. По информации KP.RU, стоимость номера в нем — не менее 80 тысяч рублей за сутки! Впрочем, Манукян, как известно, любит баловать свою подружку.

Instagram @buzova86

По прибытии, гостей ждал полный стол вкуснейших угощений: здесь и сладости, и фрукты, и, безусловно, дорогое шампанское. Чтобы создать уютную атмосферу, персонал не поскупился на букет белых роз и воздушные шарики нежного цвета.

«У меня нет слов! Вот это прием!» — восклицала Бузова на Insta-сторис.

Что ж, как отмечают поклонники селебрити, неважно сколько средств затрачено на праздник. Главное — влюбленные довольны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал Давид Манукян на слухи о расставании с Ольгой Бузовой.

Тема:
Ольга Бузова
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