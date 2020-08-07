Ольга Бузова с размахом отметила годовщину отношений: ровно 12 месяцев назад, 7 августа, завязался роман телеведущей с музыкантом Давидом Манукяном. Как известно, пара познакомилась на съемках клипа на песню «Лайкер».

«Сегодня наш день! Пусть эти чувства будут бесконечными! Люблю тебя, мой медвежонок!» — нежно обратилась к избраннику Бузова через Instagram.

Позже в ее аккаунте появился видеоотчет с грандиозного праздника по торжественному поводу. Как оказалось, влюбленные покинули душную Москву, решив уединиться в самом дорогом отеле Сочи. По информации KP.RU, стоимость номера в нем — не менее 80 тысяч рублей за сутки! Впрочем, Манукян, как известно, любит баловать свою подружку.

Instagram @buzova86 По прибытии, гостей ждал полный стол вкуснейших угощений: здесь и сладости, и фрукты, и, безусловно, дорогое шампанское. Чтобы создать уютную атмосферу, персонал не поскупился на букет белых роз и воздушные шарики нежного цвета.

«У меня нет слов! Вот это прием!» — восклицала Бузова на Insta-сторис.

Что ж, как отмечают поклонники селебрити, неважно сколько средств затрачено на праздник. Главное — влюбленные довольны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал Давид Манукян на слухи о расставании с Ольгой Бузовой.