«Работаем над продлением контракта»: Манукян об отсутствии совместных видео с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян некоторое время не публиковали совместные фотографии и видео в Instagram. Подписчики, привыкшие к потоку снимков и сторис пары в своей ленте, тут же забили тревогу и завалили влюбленных вопросами.

Давид в истории своего микроблога Instagram ответил подписчикам, правда ли закончился их с Ольгой контракт на взаимный пиар.

«Вообще, по условиям контракта, я не могу разглашать все подробности, сами понимаете. Сейчас юристы работают по продлению контракта!» — смеясь заявил Манукян.

Шутливый тон, с которым возлюбленный Бузовой обращался к фолловерам, их слегка успокоил. Но правда это заявление или ложь Дава предложил фанатам подумать самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему разошлись пути Давы и Карины Кросс.