«Работаем над продлением контракта»: Манукян об отсутствии совместных видео с Бузовой

|
Алиса Старжевская
121

Блогер Дава прокомментировал слухи о расставании с поющей телеведущей.

Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова и Давид Манукян некоторое время не публиковали совместные фотографии и видео в Instagram. Подписчики, привыкшие к потоку снимков и сторис пары в своей ленте, тут же забили тревогу и завалили влюбленных вопросами.

Давид в истории своего микроблога Instagram ответил подписчикам, правда ли закончился их с Ольгой контракт на взаимный пиар.

«Вообще, по условиям контракта, я не могу разглашать все подробности, сами понимаете. Сейчас юристы работают по продлению контракта!» — смеясь заявил Манукян.

Шутливый тон, с которым возлюбленный Бузовой обращался к фолловерам, их слегка успокоил. Но правда это заявление или ложь Дава предложил фанатам подумать самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему разошлись пути Давы и Карины Кросс.

Тема:
Ольга Бузова
30 июл
Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой
23 июл
Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»
21 июл
Пригожин объяснил «популизмом» желание Бузовой легализовать однополые браки
20 июл
От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy
18 июл
Красивая сказка закончилась? Ходят слухи о расставании Бузовой с Манукяном
17 июл
Бузова рассказала подробности своего недавнего «похищения»
17 июл
Бузова пожелала подписчицам быть «на стиле», но они заметили лишь торчащую грудь
15 июл
Лена Миро заявила об алкоголизме Ольги Бузовой
14 июл
«С ярким блеском в глазах»: Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2»
14 июл
Стриптиз заказывали? Полуголая Бузова устроила «горячие» танцы на крыше

Читайте также

+14° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

17:07
Полет «Протона» с Байконура стал рекордным для ракеты
17:04
Климатолог объяснила аномальную жару в России и мире
16:59
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2 августа?
16:50
Со «спящих» банковских счетов могут начать списывать средства
16:44
Тела четверых постояльцев обнаружены в номере на турбазе в Алтайском крае
16:31
Треки расчлененного Энди Картрайта выйдут после его смерти

Сейчас читают

Видео: Кокорин после суда дал автограф для 81-летней фанатки, расписавшись на газете «Известия»
«Наконец-то без этого черного»: новая прическа Елки пришлась по душе фанатам
«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок