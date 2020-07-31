«Работаем над продлением контракта»: Манукян об отсутствии совместных видео с Бузовой
Блогер Дава прокомментировал слухи о расставании с поющей телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @dava_m
Ольга Бузова и Давид Манукян некоторое время не публиковали совместные фотографии и видео в Instagram. Подписчики, привыкшие к потоку снимков и сторис пары в своей ленте, тут же забили тревогу и завалили влюбленных вопросами.
Давид в истории своего микроблога Instagram ответил подписчикам, правда ли закончился их с Ольгой контракт на взаимный пиар.
«Вообще, по условиям контракта, я не могу разглашать все подробности, сами понимаете. Сейчас юристы работают по продлению контракта!» — смеясь заявил Манукян.
Шутливый тон, с которым возлюбленный Бузовой обращался к фолловерам, их слегка успокоил. Но правда это заявление или ложь Дава предложил фанатам подумать самостоятельно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему разошлись пути Давы и Карины Кросс.
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