Спасательная операция на месте крушения самолета в Индии завершена

В Индии завершилась спасательная операция на месте претерпевшего крушение лайнера. Об этом сообщил главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян в Twitter, передает РИА Новости.

«Власти (города — Прим.ред.) Малаппурам сообщили, что спасательные работы на месте завершены», — написал он.

Он также добавил, что все пассажиры злополучного рейса извлечены из самолета и доставлены в больницы в Малаппурам и Кожикоде.

Трагедия в городе Кожикоде, штат Керала произошла 7 августа. Пассажирский самолет авиакомпании Air India Express, летевший из Дубая, совершил жесткую посадку, в результате чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Корпус воздушного судна развалился на две части.

По информации ряда СМИ, на борту находились от 170 до 194 человек, пять членов экипажа и два пилота.

По последним данным, в ЧП погибли 17 человек, более 120 получили травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предварительно, россиян на борту рухнувшего самолета не было.