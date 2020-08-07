Фото: пять человек госпитализированы после столкновения автобуса и фуры в Тамбове

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Василий Заика
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Авария произошла вечером 7 августа на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.

Фото: пять человек госпитализированы после столкновения автобуса и фуры в Тамбове

Фото: 5-tv.ru

Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и фуры в Тамбове. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла вечером 7 августа на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.

По предварительной информации, водитель во время движения по маршруту совершал поворот. В момент, когда он заканчивал маневр, в «ПАЗ» врезался большегруз, который ехал в прямом направлении.

В результате удара в правую часть автобуса несколько пассажиров оказались зажаты. Пять человек попали в больницу, трое из них в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работали все оперативные службы. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крупном ДТП под Воронежем пострадали десять человек.

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