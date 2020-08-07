Фото: пять человек госпитализированы после столкновения автобуса и фуры в Тамбове
Авария произошла вечером 7 августа на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.
Фото: 5-tv.ru
Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и фуры в Тамбове. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла вечером 7 августа на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.
По предварительной информации, водитель во время движения по маршруту совершал поворот. В момент, когда он заканчивал маневр, в «ПАЗ» врезался большегруз, который ехал в прямом направлении.
В результате удара в правую часть автобуса несколько пассажиров оказались зажаты. Пять человек попали в больницу, трое из них в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работали все оперативные службы. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крупном ДТП под Воронежем пострадали десять человек.
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