Фото: пять человек госпитализированы после столкновения автобуса и фуры в Тамбове

Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и фуры в Тамбове. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла вечером 7 августа на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.

По предварительной информации, водитель во время движения по маршруту совершал поворот. В момент, когда он заканчивал маневр, в «ПАЗ» врезался большегруз, который ехал в прямом направлении.

В результате удара в правую часть автобуса несколько пассажиров оказались зажаты. Пять человек попали в больницу, трое из них в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работали все оперативные службы. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крупном ДТП под Воронежем пострадали десять человек.