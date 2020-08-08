Кто из российских знаменитостей родился 8 августа?

Светлана Савицкая

Единственная женщина — дважды Герой Советского союза, вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая появилась на свет 8 августа 1948 года в Москве в семье маршала авиации и школьной учительницы. Получив среднее образование, она поступила в Московский авиационный институт и параллельно училась в Калужском авиационном летно-техническом училище.

Впоследствии установила три мировых рекорда по парашютному спорту в групповых прыжках из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолетах. В 1982 году совершила полеты в космос на кораблях «Союз Т-5», «Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7». В 1984 году стала первой женщиной, кто осуществил выход в открытый космос.

РИА Новости / Руслан Кривобок

Станислав Садальский

Исполнитель знаменитой роли вора-карманника Кирпича в фильме «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское Чувашской АССР. Его первой работой на сцене стала «синьор Помидор» в школьном спектакле. После учебы будущего актера не приняли ни в один московский театральный вуз из-за неправильного прикуса.

В 1969 году он поступил в ГИТИС, по окончании которого получил приглашения сразу в четыре столичных театра. В творческом активе Станислава Садальского более 100 ролей в кино.

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Нина Меньшикова

Киноактрисе Нине Меньшиковой 8 августа могло бы исполниться 92 года. Народная артистка РСФСР знакома российскому зрителю по ролям Веры в комедии «Девчата» и учителя Светланы Михайловны в картине «Доживем до понедельника».

На счету Нины Меньшиковой более 60 работ в спектаклях и фильмах. Лауреат Государственной премии СССР ушла из жизни 26 декабря 2007 года в возрасте 79 лет.

Кадр из фильма "Девчата" 1961

Виктор Авилов

Звезда фильма «Узник замка Иф» Виктор Авилов в этот день мог бы отпраздновать 67-й день рождения. Он родился в семье рабочих и после армии устроился на работу в Мосстройтранс водителем «МАЗа». Параллельно будущий заслуженный артист РФ играл в самодеятельности. Профессионально заниматься сценой начал в 1979 году. В 1988 году дебютировал в кино, сыграв Платона Андреевича в мистическом триллере «Господин оформитель».

Виктор Авилов скончался 21 августа 2004 года в результате онкологического заболевания.

РИА Новости

Юлий Гусман

Режиссер театра и кино, основатель премии «Ника», постоянный член жюри КВН Юлий Гусман родился 8 августа 1943 в Баку в семье военного врача и переводчицы. Закончил Азербайджанский медицинский институт по специальности психиатр. В 1964 году вместе с приятелями создал самостоятельный бакинский клуб КВН. С 1988 постоянно живет и работает в Москве.

РИА новости / Евгения Новоженина

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган празднует день рождения своей младшей дочки.