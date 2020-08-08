Видео задержания мужчины, напавшего с ломом на полицейского в Москве
Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый злоумышленник ударил правоохранителя в ответ на просьбу показать документы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Константин Кокошкин, 5-tv.ru
Момент задержания мужчины, который напал на сотрудника полиции на территории часовни МВД на Житной улице в Москве, попал на видео. На кадрах видно, как правоохранители усаживают задержанного в служебный автомобиль.
По предварительным данным, ранее мужчина ударил правоохранителя ломом по лицу, когда тот попросил его предоставить документы. После чего — нападавший бросился бежать, но в итоге был задержан.
В отношении предполагаемого злоумышленника 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «разборку» вооруженных криминальных авторитетов пресекли полицейские в КЧР.
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