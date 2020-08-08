Видео задержания мужчины, напавшего с ломом на полицейского в Москве

Момент задержания мужчины, который напал на сотрудника полиции на территории часовни МВД на Житной улице в Москве, попал на видео. На кадрах видно, как правоохранители усаживают задержанного в служебный автомобиль.

По предварительным данным, ранее мужчина ударил правоохранителя ломом по лицу, когда тот попросил его предоставить документы. После чего — нападавший бросился бежать, но в итоге был задержан.

В отношении предполагаемого злоумышленника 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «разборку» вооруженных криминальных авторитетов пресекли полицейские в КЧР.