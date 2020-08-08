В сети разгорается скандал вокруг Ляйсан Утяшевой. Знаменитая гимнастка и супруга Павла Воли заявила, что ей достаточно 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. Пока одни звезды обвиняют ее в лукавстве, а другие раздражают публику признаниями, что на такие копейки не прожить, певица Наталья Штурм в беседе с 5-tv.ru предположила, как Утяшева вышла на эту сумму, говоря о тратах своей семьи. По ее мнению, спортсменка забыла учесть деньги, которые утекают из бюджета в счет оплаты коммунальных услуг. Искать недостающую часть она посоветовала в кошельке ее мужа.

«Скорее всего, говоря о 50 тысячах, она не вложила в эту сумму оплату квартир. Видимо, она это переложила на своего супруга Пашу. Поэтому надо спросить у Паши, на сколько он живет. Если у него получится полмиллиона в месяц, вот у нас и будет слагаемая сумма, на которую проживает семья Воли-Утяшевых. Надо спросить у самой Ляйсан, что она имела в виду. Я не думаю, что она нажирает на 50 тысяч. Она худенькая, и она гимнастка. Скорее всего, она назвала какую-то сумму с потолка, не вникая подробно. Короче говоря, я думаю, что оставшиеся полмиллиона, на которые проживает Ляйсан Утяшева, надо искать в кармане у Павла Воли», — резюмировала Штурм.

При этом она заметила, что без учета коммунальных платежей прожить на 50 тысяч рублей вполне возможно. Вопрос в том, на что тратить деньги. А вот продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru заявил, что у него расходы исчисляются миллионами. Позже за это его жестко раскритиковали подписчики в Instagram.