«Ищите в кармане у Воли» — Штурм не поверила словам Утяшевой о комфортной жизни на 50 тысяч рублей

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 499

Певица предположила, что гимнастка назвала первую пришедшую в голову цифру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov

В сети разгорается скандал вокруг Ляйсан Утяшевой. Знаменитая гимнастка и супруга Павла Воли заявила, что ей достаточно 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. Пока одни звезды обвиняют ее в лукавстве, а другие раздражают публику признаниями, что на такие копейки не прожить, певица Наталья Штурм в беседе с 5-tv.ru предположила, как Утяшева вышла на эту сумму, говоря о тратах своей семьи. По ее мнению, спортсменка забыла учесть деньги, которые утекают из бюджета в счет оплаты коммунальных услуг. Искать недостающую часть она посоветовала в кошельке ее мужа.

«Скорее всего, говоря о 50 тысячах, она не вложила в эту сумму оплату квартир. Видимо, она это переложила на своего супруга Пашу. Поэтому надо спросить у Паши, на сколько он живет. Если у него получится полмиллиона в месяц, вот у нас и будет слагаемая сумма, на которую проживает семья Воли-Утяшевых. Надо спросить у самой Ляйсан, что она имела в виду. Я не думаю, что она нажирает на 50 тысяч. Она худенькая, и она гимнастка. Скорее всего, она назвала какую-то сумму с потолка, не вникая подробно. Короче говоря, я думаю, что оставшиеся полмиллиона, на которые проживает Ляйсан Утяшева, надо искать в кармане у Павла Воли», — резюмировала Штурм.

При этом она заметила, что без учета коммунальных платежей прожить на 50 тысяч рублей вполне возможно. Вопрос в том, на что тратить деньги. А вот продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru заявил, что у него расходы исчисляются миллионами. Позже за это его жестко раскритиковали подписчики в Instagram.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
Бывший украинский депутат назвал киевлян «быдлом»
16:26
«Ищите в кармане у Воли» — Штурм не поверила словам Утяшевой о комфортной жизни на 50 тысяч рублей
16:08
«За продуктами поехал»: Ивлеева, сидящая дома с СОVID-19, потроллила Элджея
15:52
Петербургских музыкантов оштрафовали за рок-концерт на грузовике — видео
15:39
Захарова: задержание россиян в Белоруссии — провокация третьей стороны
15:31
«Терпеть не могу эти дни рождения!» — Садальский признался, что делает с подарками

Сейчас читают

«Вплоть до каннибализма»: таролог предрекла Петербургу новые убийства с расчлененкой
«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок