Сколько денег нужно для счастья? Наталья Штурм озвучила свои месячные расходы

Комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц может гимнастка Ляйсан Утяшева. Об этом она заявила в недавнем интервью, чем тут же спровоцировала скандал. Часть представителей шоу-бизнеса обвинила ее в лукавстве и хайпе, часть — просто не поверила. Певица Наталья Штурм в беседе с 5-tv.ru не стала осуждать жену Павла Воли и рассказала, сколько ей нужно денег для комфортной жизни в течение 30 дней. При этом она подчеркнула, что львиная доля расходов приходится именно на оплату коммунальных услуг.

«Если я куда-то улетаю на выходные, чтобы отдохнуть, это билет на самолет. Если коммуналка… На еду у меня уходят копейки. Я питаюсь так, что можно уместиться в десять тысяч в месяц, как ни смешно это звучит. Все остальное — это разъезды, оплата квартир, какие-то игрушки Даниэлю, это неучтенные траты — пени, штрафы. Это бензин, это уход за машиной, мойка. Это помощь маме. Где-то 150 тысяч у меня получается», — подсчитала Штурм.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что его траты в месяц исчисляются миллионами. Подписчики продюсера не поняли его прямоты и откровенности и предложили лишить его доходов.